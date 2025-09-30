Teltházas programok, kígyózó sorok: a Magyar Pavilon már 1 millió embert vonzott

A Magyar Pavilon előtt nap mint nap hosszú sorok kígyóznak; a látogatók nagyra értékelik, hogy a pavilon az expó nyüzsgéséből kilépve lehetővé teszi a lecsendesedést és az elmélyülést. A Dóm különleges, csillagos égboltot idéző terében naponta 43 alkalommal élőben csendülnek fel a magyar népzene dallamai, amelyek az expó 184 napja alatt összesen 21 énekesnő előadásában kelnek életre.

Fotó: EXPO 2025 Magyarország

Az expón olyan művészek és együttesek mutatkoznak be, akik hitelesen közvetítik a magyar zenei örökség gazdagságát– a modern jazztől a klasszikus hangzásvilágig. A világkiállítás legnagyobb beltéri rendezvényhelyszíne, az EXPO Hall eddig hat teltházas magyar nagykoncertnek adott otthont, előadásonként 2000 fős közönséget vonzva. A kisebb pop-up színpadoknál pedig rendszeresen már egy órával a fellépések előtt megtelik a tér, jelezve a magyar kultúra iránti töretlen lelkesedést.

A kézműves hagyományokat is hatalmas érdeklődés kíséri: 22 héten át 11 mesterség képviselői mutatkoznak be a Magyar Pavilonban. A kéthetente megújuló foglalkozásokon a vendégek nemcsak betekintést nyerhetnek a magyar kézművesség világába, de saját alkotásaikat haza is vihetik. A helyek rendszerint már reggel betelnek, és egyre többen térnek vissza újra és újra.

Fotó: EXPO 2025 Magyarország

A gasztronómiai kínálat szintén nagy sikert arat. A Miska Kitchen & Bar bisztró stílusú konyhája szinte egyedülálló, csak néhány pavilon kínál hasonlóan gazdag és sokrétű gasztronómiai választékot. A 69 férőhelyes étterem naponta mintegy 250 vendéget fogad. A legnépszerűbb fogásnak a gulyásleves és a hortobágyi töltött palacsinta bizonyult.

Az expó hat hónapja alatt a pavilon harmadik emeleti Community Centerében megvalósuló üzleti, kulturális és diplomáciai rendezvények folyamatosan erősítik Magyarország és Japán kapcsolatát, a partnerek közötti párbeszédet.

Ez az egymillió ember számunkra nem csupán adat, hanem erős visszajelzés: a magyar kultúra, népzene és gasztronómia iránt világszerte hatalmas az érdeklődés. A Magyar Pavilon sikere azt üzeni, hogy Magyarország értékei képesek megszólítani a világot. Külön öröm számunkra, hogy a hazánkba érkező japán vendégek száma 16%-kal emelkedett a harmadik negyedévben 2024 azonos időszakához képest – ehhez reményeink szerint a pavilon sikeres oszakai megjelenése további lendületet adhat

– hangsúlyozta Kristó Ákos miniszteri biztos.