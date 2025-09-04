Ez minden, amit az M1-es évekig tartó felújításáról tudni lehet: látványterveket is mutatunk!

Szeptember elsején elindult Európa legnagyobb forgalomkorlátozása az egyik legforgalmasabb autópályánkon. Az M1-esen megkezdett munkálatok előreláthatólag 2029-ig tartanak majd.
Megkezdődtek Magyarország legnagyobb autópálya bővítési munkálatai az M1-es egyes szakaszain. Mutatjuk, hol kell ezzel kapcsolatban lezárásokra, korlátozásokra számítani és azt is, hogy fog kinézni az elkészült sztráda!
Az 1-es sztráda 78 km hosszan, az M0 és a 94-es km-nél található Concó pihenő között 2×3 sávosra bővül, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között. Az M1 bővítése azonban nem csak egy egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:
Az M1-es felújítása, kibővítése a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indult el, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak - olvasható a projekt hivatalos weboldalán.
A szerződések szerint az M0-Bicske közötti szakasz 2028. 08.31.-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. 08. 31.-ig készül majd el.
Kilométerszelvény/irány
Befejezés várható dátuma
16 - 20 km, mindkét oldal
2025. szeptember 22., hétfő
20 - 40 km, mindkét oldal
2025. szeptember 22., hétfő
40 - 57 km, mindkét oldal
2025. szeptember 10., szerda
84 - 97 km, főváros felé vezető oldal
2025. október 1., szerda
84 - 97 km, országhatár felé vezető oldal
2025. október 1., szerda
84 - 97 km, mindkét oldal
2025. október 1., szerda
|A sávbővítéseket és egyéb munkálatokat úgy végzik el, hogy mindvégig biztosítanak a közlekedők számára a 2x2 forgalmi sávot, ahol haladhatnak.
Aki Budapest-Győr között használja az M1-es autópályát és Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, vagy Győr-Moson-Sopron vármegyében lakik, az 2026. január elsejétől 15.000 forintért vásárolhat majd éves autópálya matricát, ami mind a négy megyére érvényes lesz-jelentette be Lázár János közlekedési miniszter.
Demeter Csaba, a Fidesz országgyűlési képviselője közzétette az M1-es autópálya 2x3 sávossá bővítéséről szóló látványterveket, íme:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.