Ez minden, amit az M1-es évekig tartó felújításáról tudni lehet: látványterveket is mutatunk!

Szeptember elsején elindult Európa legnagyobb forgalomkorlátozása az egyik legforgalmasabb autópályánkon. Az M1-esen megkezdett munkálatok előreláthatólag 2029-ig tartanak majd.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 17:41
M1-es felújítás m1-es aurópálya

Megkezdődtek Magyarország legnagyobb autópálya bővítési munkálatai az M1-es egyes szakaszain. Mutatjuk, hol kell ezzel kapcsolatban lezárásokra, korlátozásokra számítani és azt is, hogy fog kinézni az elkészült sztráda!

Bedugult az autópálya a Turul pihenőhelynél (3 of 4) M1-es autópálya
Megkezdődtek az évekig tartó munkálatok az M1-es autópályán / Illusztráció: Zetovics Mario

Mit is csinálnak pontosan az M1-esen?

Az 1-es sztráda 78 km hosszan, az M0 és a 94-es km-nél található Concó pihenő között 2×3 sávosra bővül, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között. Az M1 bővítése azonban nem csak egy egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:

  • 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át,
  • 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot is kialakítanak,
  • 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,
  • mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
  • 2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),
  • 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
  • korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
  • jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.

Valójában már 2024. óta tartanak a munkálatok

Az M1-es felújítása, kibővítése a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indult el, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak - olvasható a projekt hivatalos weboldalán.

Meddig tartanak a munkálatok?

A szerződések szerint az M0-Bicske közötti szakasz 2028. 08.31.-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. 08. 31.-ig készül majd el.

Hol kell jelenleg forgalomkorlátozásra számítani?

Kilométerszelvény/irány

Befejezés várható dátuma

16 - 20 km, mindkét oldal

2025. szeptember 22., hétfő

20 - 40 km, mindkét oldal

2025. szeptember 22., hétfő

40 - 57 km, mindkét oldal

2025. szeptember 10., szerda

84 - 97 km, főváros felé vezető oldal

2025. október 1., szerda

84 - 97 km, országhatár felé vezető oldal

2025. október 1., szerda

84 - 97 km, mindkét oldal

2025. október 1., szerda

A sávbővítéseket és egyéb munkálatokat úgy végzik el, hogy mindvégig biztosítanak a közlekedők számára a 2x2 forgalmi sávot, ahol haladhatnak.

Kedvezményes autópálya matricát igényelhetnek a környéken lakók

Aki Budapest-Győr között használja az M1-es autópályát és Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, vagy Győr-Moson-Sopron vármegyében lakik, az 2026. január elsejétől 15.000 forintért vásárolhat majd éves autópálya matricát, ami mind a négy megyére érvényes lesz-jelentette be Lázár János közlekedési miniszter.

Ilyen lesz, ha kész lesz

Demeter Csaba, a Fidesz országgyűlési képviselője közzétette az M1-es autópálya 2x3 sávossá bővítéséről szóló látványterveket, íme:

 

