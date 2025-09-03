RETRO RÁDIÓ

Elesett az M1-es autópálya: félpályán halad a forgalom a baleset miatt

Rohantak a tűzoltók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 17:52
autópálya baleset forgalom

Árokba sodródott egy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Mosonszentmiklós közelében, a 139-es és 140-es kilométerszelvény között - írja a katasztrófavédelem. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó is segíti a raj munkáját. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

 

