Elesett az M1-es autópálya: félpályán halad a forgalom a baleset miatt

Árokba sodródott egy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Mosonszentmiklós közelében, a 139-es és 140-es kilométerszelvény között - írja a katasztrófavédelem. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó is segíti a raj munkáját. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.