Három autó karambolozott az M1-es autópályán Budapest felé

A tűzoltók már a helyszínen, egy sávon halad csak a forgalom.
Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 21-es és 22-es kilométerszelvény között.
A bicskei önkormányzati tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írta a katasztrófavédelem szerdán, kora délután
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.