Három autó karambolozott az M1-es autópályán Budapest felé

A tűzoltók már a helyszínen, egy sávon halad csak a forgalom.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 14:10
személyautó Biatorbágy autópálya Budapest

Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 21-es és 22-es kilométerszelvény között. 

Balesethez rohantak menteni a tűzoltók, egy sávon lehet csak haladni az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A bicskei önkormányzati tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írta a katasztrófavédelem szerdán, kora délután

 

