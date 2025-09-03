Három autó karambolozott az M1-es autópályán Budapest felé

Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 21-es és 22-es kilométerszelvény között.

Balesethez rohantak menteni a tűzoltók, egy sávon lehet csak haladni az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A bicskei önkormányzati tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írta a katasztrófavédelem szerdán, kora délután