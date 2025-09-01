Már csak ez hiányzott! Forgalomkorlátozás az M1-es autópályán

Ezt érdemes elkerülnöd.
Mosonszentmiklós külterületén több gépjármű ütközött - írja a rendőrség.
Az M1-es autópálya 141-es kilométerszelvényben hétfőn hajnalba több gépjármű összeütközött.
A műszaki mentés és a szemle folyamatban van, a forgalom 1-1 sávban haladhat mindkét irányban, torlódásra kell számítani.
