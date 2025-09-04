RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: kiderült, van-e magyar érintettje a lisszaboni siklóvasút tragédiának

A borzasztó balesetben 15 ember vesztette életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 11:05
Külgazdasági és Külügyminisztérium sérült lisszaboni tragédia baleset áldozat

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút tragédiának, a magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal - tájékoztatta Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Kiderült, van-e magyar érintettje a lisszaboni siklóvasút tragédiának / Fotó: AFP

A hivatalos tájékoztatás alapján a balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés. Közölte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.

 

 

