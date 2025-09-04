Most érkezett: kiderült, van-e magyar érintettje a lisszaboni siklóvasút tragédiának

A borzasztó balesetben 15 ember vesztette életét.
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút tragédiának, a magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal - tájékoztatta Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön az MTI-t.
A hivatalos tájékoztatás alapján a balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés. Közölte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.
