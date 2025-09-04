RETRO RÁDIÓ

"Mély megrendüléssel értesültem..." - Részvétét fejezte ki Kövér László a lisszaboni tragikus balesetet követően

Ezt üzente a portugál házelnöknek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 10:10
gyász Kövér László lisszaboni baleset áldozat részvét

Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvétét fejezte ki José Pedro Aguiar-Brancó portugál házelnöknek a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesete miatt - tájékoztatta Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke csütörtökön az MTI-t.

Tram derails In Lisbon killing 15 and injuring 20 people
Részvétét fejezte ki Kövér László a tragikus lisszaboni balesetet követően / Fotó: Anadolu via AFP

Részvétét fejezte ki az Országgyűlés elnöke a tragikus lisszaboni balesetet követően

Kövér László a gyásztáviratában azt írta: 

mély megrendüléssel értesültem a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesetéről, amely számos emberéletet követelt. Engedje meg, hogy a magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezzem ki Önnek, az áldozatok családtagjainak, valamint a portugál nemzetnek a gyász e pillanataiban.

 

Kérem, Elnök Úr, fogadja legmélyebb részvétemet és őszinte nagyrabecsülésemet

 - fogalmazott Kövér László.

 

