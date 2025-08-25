Rendőrök lepték el a vidámparkot, halálos baleset történt

Egy angol család szíve tört össze egy vidámparki tragédia után, amely egy ember életét követelte. Corrie Lee Stavers éppen dolgozott, amikor halálos fejsérüléseket szenvedett a spanyol tematikájú Spanish City Summer Funfair vidámparkban.

Halálos fejsérüléseket szenvedett egy alkalmazott az angol vidámpark területén (Fotó: Pexels/Scott Webb – Képünk illusztráció)

A tragédia szombaton történt a Whitley Bay városában található vidámparkban, ahol a 28 éves édesapa életét vesztette. Családja így nyilatkozott:

Megtört szívvel osztjuk meg veletek a hírt, hogy szeretett Corrie-nk elhunyt. Tragikusan szakították el tőlünk, miközben egy vidámparki játékon dolgozott. Egyikünk sem volt erre felkészülve, és a fájdalom, amit érzünk, leírhatatlan. Az életünk soha nem lesz már ugyanaz nélküle, miközben emléke örökké a szívünkben él. Végtelenül szeretünk, Corrie, és jobban hiányzol, mint azt szavakkal ki tudnánk fejezni. Most már az édesanyáddal vagy, nyugodjatok békében!

A vidámpark közleményt adott ki, amelyben részvétét fejezte ki, és közölte, hogy minden dolgozót mélyen megrázott az eset. A park a hétvégén zárva tartott, hogy mindenki békében gyászolhasson.

A helyszínen készült képeken látható, hogy a rendőrség szalaggal zárta le a Miami fantázianevű játékot, amelyen több ülés egy függőleges tengely körül leng. A népszerű tengerparti sétány kutyasétáltatói megdöbbenésüknek adtak hangot.

A Northumbria-i rendőrség így nyilatkozott:

Szombaton 14:15 után röviddel bejelentés érkezett, hogy egy férfi megsérült munka közben a Spanish City Summer Funfairben, a Whitley Bay-i Spanish City Plaza negyedben, Észak-Tyneside-ban. A helyszínre érkező mentőszolgálatok megállapították, hogy egy húszas éveiben járó férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett. A kiérkező orvosi személyzet minden erőfeszítése ellenére a férfit rövid időn belül halottnak nyilvánították.

Az Északkeleti Mentőszolgálat az eset kapcsán közölte:

A helyszínre egy gyorsreagálású mentőt, egy klinikai vezetőt, egy mentőautót és egy mentőhelikoptert is kiküldtünk. Egy szolgálaton kívüli orvos is megkezdte a sérült ellátását.

Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan történt a baleset, és az sem világos, indul-e hivatalos nyomozás – írja a Metro.