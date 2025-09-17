Kútba zuhant a tündéri kisfiú – édesanyja születésnapján

Tragikus körülmények között, pont édesanyja születésnapján vesztette életét a mindössze kétéves Felipe, akinek halálát az okozta, hogy véletlenül egy kútba zuhant. A halálos baleset azután következett be, hogy a brazil kisfiú rálépett egy kőlapra, amivel lezárták az alatta lévő kút tetejét. Ám a kőlapot az eső elgyengítette, így az, egy rossz lépést követően a gyermek apró súlya alatt is beszakadt. Bár Felipét kórházba szállították, az életét már nem lehetett megmenteni. A csöppség belefulladt a kút vízébe.

Egy szerencsétlen lépés miatt kútba zuhant a kétéves kisfiú Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Willan Lima, a kétéves gyermek édesapja a tragédiát követően megrendülve közölte, épp a kis Felipe édesanyjának születésnapját ünnepelték, amely során a kisfiú boldogan játszott unokatestvéreivel a kertben. Ekkor történt a szerencsétlenség.

„Kútba zuhant, de az angyalok magukhoz szólították őt” – mondta a gyászoló apa

Reggel még együtt ünnepeltünk, de délután a sors megváltoztatta az életünket. Az udvaron játszottál az unokatestvéreiddel, amikor ráléptél egy régi, teljesen lezárt kútra. Egy szempillantás, és a lap, amelyet az eső elgyengített, beszakadt. A közösségünk egyik fiatal férfija, egy köpeny nélküli hős leereszkedett, és bátran kihúzott téged. A mentők küzdöttek érted, de az intenzívre való szállítás során elmentél. Édesanyád és én csak a kórházban láthattunk újra. Istenhez kiáltottam csodáért: «Uram, add vissza őt nekem!». Ám az angyalok kórusa hangosabb volt, szükségük volt rád a mennyben

– búcsúzott szívszorító szavakkal Felipe édesapja.

Willan kiemelte, egyszerűen nem találnak szavakat Felipe édesanyjával arra, mekkora fájdalmat okoz számukra a veszteség.

A távozásod idő előtti volt. Most egy csillag vagy, a mi hullócsillagunk. Ha üzenetet hagyhatnék, azt mondanám: szeressétek nagyon a szeretteiteket.

– idézte a gyászoló apa szavait a Mirror.