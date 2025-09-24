RETRO RÁDIÓ

Kucsera Gábort körözi a rendőrség

Közleményt adott ki a Komáromi Rendőrkapitányság. Kucsera Gábor fotóját is közölték.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 12:11
Módosítva: 2025.09.24. 12:57
körözés rendőrség eltűnt

A Komáromi Rendőrkapitányság 11030-157/402/2025. körözési számon eljárást folytat Kucsera Gábor eltűnése kapcsán. A 16 éves fiú 2025. augusztus 27-én engedély nélkül távozott a bácsalmási otthonból és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Kucsera Gábort körözi a rendőrség, Budapest,,Hungary,-,05.27.2024,-,Hungarian,Police,Car,Side
Kucsera Gábort körözi a rendőrség Fotó: Mehes Daniel/Shutterstock

A 16 éves Kucsera Gábort augusztus 27-én látták utoljára

A lassan egy hónapja eltűnt, 16 esztendős Kucsera Gábor 180 cm magas, barna szemű, barna rövid hajú, vékony testalkatú, fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

A Komáromi Rendőrkapitányság egy másik 16 éves fiút is keres. Zoltán július 28-án távozott engedély nélkül az oroszlányi gyermekotthonból, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. Róla ITT írtunk.

 

