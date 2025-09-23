Gyanús: meglepő dolgot tett szabadulása után Madeleine McCann feltételezett gyilkosa

Christian Brueckner, Madeleine McCann feltételezett gyilkosa alig néhány napja szabadult a börtönből, de a rendőrség már most közelről figyeli, miután a férfi gyanúsan kezdett viselkedni.

Madeleine McCann feltételezett gyilkosa szökni próbált / Fotó: AFP

A 49 éves Brueckner szexuális erőszak miatt töltötte le börtönbüntetését, és nemrég szabadult Németországban. Az utóbbi hónapokban nem volt hajlandó együttműködni az amerikai rendőrséggel, így nem tudták rendesen kihallgatni.

Biztonsági kamerafelvételeken látható, ahogy Brueckner egy üzlet dolgozóját próbálja meggyőzni arról, hogy adjanak el neki egy mobilkészüléket anélkül, hogy hivatalos kormányzati személyazonosságát rögzítenék.

Az eladó gyanakodni kezdett, és visszautasította a kérést. Miután rájött, kivel van dolga, döbbenten tapasztalta, hogy Brueckner személyi igazolványát még nem frissítették, így technikailag elhagyhatná Németországot, ami számára jelenleg szigorúan tilos.

A rendőrség most szorosan nyomon követi a férfi minden lépését. Az üzlet eladója, Farouk Salak Brahmin elmondta, hogy már a vonaton beszélgetni kezdtek:

Tudni akarta, hogyan kell használni a WhatsAppot, mert még soha nem használta. Elmondása szerint az ügyvédeivel akart kapcsolatban maradni. Ezután SIM-kártyát akart vásárolni személyi igazolvány nélkül, ami azt jelentette volna, hogy senki sem tudja követni a hívásait. Ekkor mondtam neki, hogy ez nem lehetséges, mert tudom, hogy kicsoda ő.

Brueckner ellen az egyik fő bizonyíték egy Praia de Luzból indított telefonhívás, amely azt mutatja, a környéken tartózkodott Madeleine eltűnése idején.

Bár ügyvédeinek azt mondta, nem szeretné, ha nagy felhajtás lenne körülötte, 48 órával szabadulása után már bulizni látták. A közvélemény jelentős része szerint nem lenne szabad, hogy szabadlábon legyen - írja a The Sun.