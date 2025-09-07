Kötcsén tart helyzetértékelést Orbán Viktor

Ma, vasárnap tartják az idei kötcsei pikniket, amelyen már hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt tart helyzetértékelést a politikai folyamatokról, írja a Magyar Nemzet. A polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. A találkozókon elhangzott kormányfői beszédek indítják a politikai évadot. Az idei kötcsei piknik formabontó lesz, hiszen az eddigiekkel ellentétben nem zárt körben tartja Orbán Viktor a helyzetértékelését, mivel első alkalommal a Facebookon élőben lehet követni a történéseket. A mai rendezvényt a Polgári Magyarországért Alapítvány a saját Facebook-oldalán 14 óra után élőben közvetíti.

A kormányfő kötcsei beszédében hagyományosan érinteni szokta a magyarság sorskérdéseit, értekezik helyünkről és szerepünkről a világban, emellett rendszeresen bel- és külpolitikai helyzetértékelést ad, valamint meghatározza a kormányzati feladatokat és irányvonalat az elkövetkező időkre.

Mivel jövő tavasszal országgyűlési választások lesznek, így lehetséges, hogy azzal a miniszterelnök részletesen foglalkozik a beszédében. Ezt erősítheti, hogy két hete, a horvátországi nyaralásáról bejelentkezve arról beszélt, hogy közvetlen kollégáival elkészítették a 2026-ra szóló győzelmi tervet.

Szó eshet még az Európai Unió helyzetéről, az ukrajnai háborúról, valamint a tavalyi amerikai elnökválasztás jelentette globális változásokról is. Emellett a gazdasági kérdések és a családok támogatása is terítékre kerülhet, fejtegeti a lap.

Miután a Tisza Párt népnyúzó adóemelési tervei a nyilvánosság elé kerültek, Magyar Péter pártelnök szeretné elterelni a figyelmet, ezért ma Kötcsén akart balhézni, ahova a korábbi években még kísérőként, Varga Judit férjekét még bemehetett. A TEK ugyanakkor nem hagyja, hogy Magyar Péter és aktivistái zavart tudjanak kelteni, a protokollnak megfelelően járnak el. A Terrorelhárítási Központ ugyanis a korlátozásokat a jogszabály szerint rendelte el. A jogszabályban meghatározott módon kérte a védett személy tartózkodásának nyílt rendőri biztosítását 2025. szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig.

