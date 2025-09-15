RETRO RÁDIÓ

2025 sötét esztendő lehet Európa és a világ számára a legendás jós szerint

Sokan most is szkeptikusan fogadják a múlt nagy prófétáinak figyelmeztetéseit, pedig több jóslatuk már beteljesedett. A jós Baba Vanga szerint 2025-ben egy keleti háború indulhat el, amely a Nyugat pusztulását hozza magával.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 09:00
Baba Vanga és Nostradamus egyaránt ugyanarra az ijesztő 2025-ös jóslatra figyelmeztettek, amely akár hónapokon belül valóra válhat. A bolgár vak jósnő és a 16. századi francia asztrológus neve régóta egyet jelent a meghökkentően pontos előrejelzésekkel, és bár sokan szkeptikusan állnak hozzájuk, több korábbi jóslatuk is igazolódott az idők során. Baba Vanga például megjósolta Diána hercegnő halálát és a koronavírus-járvány kitörését, míg Nostradamus a londoni nagy tűzvészt és II. Henrik király halálát látta előre évszázadokkal ezelőtt.

A jós Baba Vanga és Nostradamus szerint 2025-ben egy keleti háború indulhat el, amely a Nyugat pusztulását hozza magával.
A jós Baba Vanga és Nostradamus szerint 2025-ben egy keleti háború indulhat el, amely a Nyugat pusztulását hozza magával. Fotó: Bridgeman Images via AFP

Most azonban mindketten ugyanarra a sötét forgatókönyvre figyelmeztetnek. Baba Vanga saját halálának pontos dátumát is előre tudta, és azt állította, hogy 2025-ben Európában kitör egy háború, amely „az emberiség bukásának kezdetét” jelenti. A prófécia szerint 

tavasszal háború kezdődik Keleten, és kitör a harmadik világháború. Egy keleti háború, amely elpusztítja a Nyugatot

A jósnő azt is kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin „a világ ura” lesz

Vlagyimir Putyin „a világ ura” lesz, Európa pedig „pusztasággá” válik. A jósnő szerint „Oroszország nemcsak túléli, hanem uralni fogja a világot.”  – írja a LadBible.

Nostradamus szintén számos 2025-re vonatkozó jóslatot hagyott hátra. Ezek között szerepel a globális politikai feszültségek növekedése, de egyben az orosz–ukrán háború lezárása is. Külön említést tett az Egyesült Királyságról, amikor azt írta: 

Amikor az európai földekről látják, hogy Anglia felállítja trónját a hátországában, kegyetlen háborúk jönnek. A királyságot olyan kegyetlen harcok jelölik meg, hogy ellenségek támadnak belülről és kívülről. Egy nagy múltbeli pestis tér vissza, az ég alatt nem lesz halálosabb ellenség

A két legendás jós tehát évszázadok távolából, mégis egy irányba mutat: 2025 sötét esztendő lehet Európa és a világ számára, ahol a háború és a pusztítás lehetősége már nem puszta rémkép, hanem kézzelfogható fenyegetés.

 

