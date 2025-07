Baba Vanga és Nostradamus egyetértett: hamarosan be fog következni

Vangelija Pandeva Gusterova vagy, ahogyan a legtöbben ismerik Baba Vanga egy bolgár közéleti személy volt, aki tisztánlátónak vallotta magát, aki képes látni a hozzá látogató emberek sorsát és megjósolni a jövőt. Mivel jóslatai közöl több be is vált, ezért sokan a bolgár Nostradamusként is tisztelik és emlegetik.

Fotó: Illusztráció/Pexels

Athos Salomé, a 38 éves brazil jós, akit gyakran „Élő Nostradamus” néven emlegetnek, korábban olyan eseményeket jósolt meg, mint a koronavírus-járvány és II. Erzsébet királynő halála.

A két jövőbelátó más korban és világrészen éltek, mégis a 2025-re vonatkozó jóslataik kísérteties módon összecsengenek. Mindkét médium szerint 2025-ben érkezett el az idő arra, hogy felvegye az emberiséggel a kapcsolatot az idegenek. Valamint arra is tett mindkettőjük utalást, hogy 2025 fordulópont lesz az emberiség történelmében.

Baba Vanga azt állította egyik jóslatában, hogy 2025-ben egy népszerű sporteseményen fognak bemutatkozni az idegen lények az embereknek. Miután megtörténik az első kapcsolatfelvétel, meg fog valósulni a nagy találkozás is.

Ezzel értett egyet az élő Nostradamusként is sokat emlegetett, Athos Salomé, bár máshogy látta előre az emberiség és idegenek első kapcsolatfelvételét. Athos Salomé szerint: A 2021-ben felbocsájtott James Webb űrteleszkópnak köszönhetően az emberiség végre választ kaphat az idei évben arra a kérdésre, hogy léteznek-e idegenek. A megérzéseim szerint 2025-ben az amerikai kormány bizonyítékot szerez az idegenek létezésére és az új információi birtokában nyilvánosságra fogja hozni a titkosított ufó-fájlokat, és végre forradalmasíthatják a gondolatainkat a világegyetemről.

Mivel már az év több mint a fele eltelt, így már nem lehet sok hátra a nagy földönkívüli találkozásig, márha valóban igaza volt a látnokoknak.