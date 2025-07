Elrontják a budapesti UNESCO-világörökség látképét a rakparton a toi-toi vécék

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke Facebook posztjában reagált a felkavaró látványra. Az érthetetlenül napközben lezárt pesti alsó rakpart, ahonnan nem mellesleg az UNESCO-világörökségnek számító Budai Várnegyed látható, egy új látványelemmel bővült. Az igénytelenség és Karácsony Gergely hanyag városvezetésének lenyomata ezúttal a Toi-toi vécéfülkék együttes látképében jelenik meg.

Így rontják az UNESCO-világörökség látványát a toi-toi vécék Fotó: Facebook / Böjthe Péter Fővárosi Közgyűlés tagjának Facebook oldala

Toi-toi vécéfülkék - de miért pont ott? Az igénytelenség csimborasszója

Ezidáig meg lehetett csodálni a Budavári Palotát, most viszont elegánsan kitakarják azt a pesti alsó rakparton felsorakoztatott toi-toi vécéfülkék. Mint az közismert, a toi-toi fülke alsó része rácsos szerkezetű, amely összegyűjti a használat során termelt felesleget. Ez a nem túl higiénikus vagy környezetbarát megoldás épp egy olyan helyre való - a baloldali városvezetés szerint -, ahonnan a turisták és a magyarok számára is az egyik legértékesebb budapesti ékkő látszik. Mindemellett az arra járók, tekerők vagy kocogók is szippanthatnak egyet a toi-toi fülkék által frissített levegőből.

Szentkirályi Alexandra szerint még egy kevésbé ismert fesztiválon is higiénikusabb megoldásokat használnak a toalett intézésére, ehhez képest a toi-tpi vécék most ott virítanak a belváros szívében. Nem csupán a magyaroknak, de a világ minden tájáról érkezőknek is igénytelen képet mutatunk ezzel.