Nyögés a vége: Karácsonynak nem megy ez a nyilvános vécéügy, így kár erőltetnie!

Budapest: a gazdátlansága miatt használhatatlanok a közvécék

Karácsony Gergely nem csupán a takarítatlan vécéken „csúszik el”, hanem a nyilvános illemhelyek építésén is. A főpolgármester ugyanis piedesztálra emelte ezek létesítését, szerinte ugyanis a járókelőknek igénye, hogy legyenek kulturált helyek, amiket szükség esetén használhatnak. Mondván Budapest metropolisz. Ebben mindenki egyet is ért vele akkor, ha azokat karbantartják, takaríttatják és legfőképpen nyitva tartják. Hiszen láthatóan utóbbi sem egyértelmű. Hogy ne ragadjunk le a Tabáni esetnél, említsük meg a kivételt erősítő bazilikánál lévőt, amely többnyire rendben működik. Ugyanakkor a szintén óriási forgalmat bonyolító Blahán, a főpolgármester által építtetett szelfis vécé többet van zárva, mint nyitva. Így van ez a II. János Pál pápa téri „új” toilettel is.

Karácsony maga talán erre a „szelfivécére” volt a legbüszkébb – aztán prostiközpont lett belőle... Fotó: Facebook

Blaha Lujza tér: prostik és drogosok légyottjának színtere

A megújult Blahán nagy nehezen felállított, és korszakalkotóan hiper-szuper nyilvános mosdó is kész bukás lett. A 2022-es megnyitása óta ez is többet van zárva, mint nyitva. Pedig milyen büszkén pózolt Karácsony az általa építtetett WC előtt, az egyéves csúszással, de végül elkészült a Blahán. Még a bírálóinak is odaszúrt hetykén:

…A Fidesz és csatolt médiája szerint a Blaha Lujza tér felújítása újabb bizonyítéka annak, mennyire dilettáns vagyok. A legfontosabb érvük az volt, hogy kihagytuk a tervekből a nyilvános WC-t

– kürtölte Karácsony a nevezetes szelfijével együtt, amikor bejelentette, hogy hamarosan mégis üzembe helyezik a helyiséget. Ami ugye meg is történt, de nem sokáig volt nyitva. Egy darabig a vállalhatatlan, mocskos, sokszor működésképtelen Blaha Lujza téri WC új funkciót kezdett betölteni. Ott drogoztak egyesek, de oda hordták a kuncsaftjaikat is a prostituáltak. Vagyis a Karácsony által késve, a tervezettnél drágábban átadott WC bordélyházként működött fényes nappal. A legszebb az egészben, hogy nem is a Városháza jött rá, hanem egy járókelő által készített videó hozta szembe Karácsonnyal a valóságot. Hogy miért? Vélhetően azt a WC-t sem gondozták, így nem tudták, mi zajlik benne valójában. Azóta persze, többnyire zárva is van, pedig megoldaná a problémákat egy olyan munkaerő, aki csak a WC-vel foglalkozik.