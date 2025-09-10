"Azt hittük, teljesen biztonságos játék" - rohantak a kórházba szülei a kisfiúval, miután lenyelt egy játékot

Egy édesanya hátborzongató figyelmeztetést intézett más szülőkhöz, azt követően, hogy hároméves kisfiával kórházba kellett sietni, kilyukadt bél gyanújával, miután otthon egy népszerű játékkal játszott.

Az orvosi vészhelyzet után most másokat is figyelmeztet a játékok veszélyeire az édesanya. (Képünk illusztráció) Fotó: freepik.com

A játék majdnem a kisfiú halálát okozta

A brit származású Blossom a TikTokon osztotta meg, mennyire közel került kisfia, William, egy életveszélyes orvosi vészhelyzethez, miután lenyelt néhány mágnesdarabot, amelyek egy gyerekeknek szánt építőkészlethez tartoztak. A kisfiú a Minecraft videojáték által inspirált darabokat rakta össze, amelyet a Temuról vásároltak, majd az ügyeletre rohantak vele szülei.

Tekintsétek ezt egy nyilvános biztonsági videónak.

- mondta az anya videójában, amit eddig már több mint százezren láttak.

Múlt héten a hároméves kisfiunknak sikerült lenyelnie két apró mágnest, miközben azzal játszott, amiről mi azt hittük, teljesen biztonságos játék. Tudtam, hogy azonnal orvosi vizsgálat szükséges, de csak a kórházban értettem meg igazán, mennyire veszélyes is volt a helyzet.

- magyarázta.

A kórházban az orvosok gyorsan elmagyarázták, hogy több mágnes lenyelése sokkal komolyabb, mint más apró tárgyak véletlen lenyelése. A szervezetbe kerülve a mágnesek ugyanis képesek különböző részeken egymásra tapadni az emésztőrendszeren belül, ezzel belső szöveteket összecsípni, elzárni a vérellátást, és súlyos esetben bélszakadást okozni.

Szerencsére William röntgenfelvétele megmutatta, hogy a mágnesek, amelyek összetapadva maradtak már túlhaladtak a gyomrán, így kikerült a közvetlen veszélyzónából, és csupán meg kellett várni, hogy természetes úton távozzanak a szervezetéből.

Óriási szerencse, hogy a kisfiunk belső szervei nem szenvedtek maradandó károsodást. Kérlek, ellenőrizzétek a játékokat. Legyetek tisztában a veszélyekkel, mert az, hogy tudjuk, mit kell tenni egy baleset esetén, legalább olyan fontos, mint a balesetek megelőzése.

Az édesanya azt is elmondta, hogy kisfia közelgő negyedik születésnapja miatt úgy hitte, a legnagyobb veszélyek, amelyeket az apró alkatrészek és a félrenyelés jelenthet, már többnyire mögöttük vannak. Az incidens azonban kegyetlen emlékeztetőként szolgált arra, hogy még a nagyobb gyermekek sem védettek egyes játékok veszélyeitől.

Ha van bármi pozitívuma ennek a félelmetes helyzetnek, az az, hogy felhívhatom más családok figyelmét arra, mennyire veszélyesek lehetnek a mágnesek.

- írta videója mellé Blossom.