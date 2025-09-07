Időjárás: ez vár ránk az elkövetkezendő napokban

Az időjárás előrejelzések alapján Szeptember 7-én (vasárnap) reggel 14 °C körüli hőmérsékletre ébredhetünk, így érdemes egy könnyű pulóvert vagy kabátot magunkkal vinni, ha kint indul a nap. Ahogy halad a délelőtt, a hőmérséklet gyorsan emelkedni kezd, és napközben igazi nyári meleg vár ránk, akár 30 °C-ot is elérheti a levegő hőmérséklete. A szél mérsékelt sebességgel fúj, így kellemes, enyhe szellő kíséri a napot derült, tiszta égbolt mellett, így a szabadtéri programok, kirándulások, vagy akár egy parkban töltött délután ideális lesz.

Az időjárás előrejelzések szerint még a nyárias napok még kitartanak / Fotó: köpönyeg.hu

Az időjárás így alakult a következő napokban

Szeptember 8-án, (hétfő) a reggel már enyhébb lesz, 17 °C körüli minimum hőmérséklettel, így egy könnyű pulóver elegendő lehet reggeli sétához. Napközben továbbra is forró, igazi nyári idő várható, a hőmérséklet a 30 °C körüli értékeket is elérheti. A szél gyenge marad, így szinte szélcsendes időre számíthatunk. A nap túlnyomó részében tiszta, napos idő ígérkezik, csapadék nem valószínű, így ideális lesz kint sportolni vagy egy hosszabb sétát tenni a természetben.

Szeptember 9-én, (kedd) reggel 18 °C körül indul, így a korai órákban már igazán kellemes, enyhe az idő. A nappali csúcshőmérséklet akár 31 °C-ra is emelkedhet, így ez lesz a három napos időszak legmelegebb napja. A nap végig derült, napos lesz, így a kültéri tevékenységek kedvező feltételek mellett zajlanak. A szél enyhén megélénkül, ami kellemes enyhülést hozhat a hőségben. Ez a nap tökéletes lesz a vízparton való pihenésre, kerékpározásra, vagy bármilyen szabadtéri programra, amit szeretnénk élvezni. - írja a Köpönyeg.hu.