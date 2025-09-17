RETRO RÁDIÓ

Nem érdemes eltenni az esernyőket, ilyen idő várható

Végre beköszönt az őszi idő. Csapadékos időjárás robban be a napokban.

Szerdán csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé erős ÉNy-i széllel. Csak 20-21 fok körül alakul az időjárás csúcsértéke, igazi kora ősz lesz.

Tovább csökken a felhőzet és a szél is mérséklődik csütörtökön. A sok napsütés mellett, kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen és csak néhol alakul ki a zápor. 20-26 fok valószínű.

Pénteken derült idő várható, szinte egy felhő sem lesz az égen. Erős melegedés kezdődik: délután már 25-27 körüli nyárias meleg lesz. 

Egész hétvégén ragyogó napsütésre készülhetünk, csapadék nélkül. Nyárias meleg lesz, sőt néhol hőség is lehet 30 fok körüli maximumokkal. 

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a Köpönyeg.

 

