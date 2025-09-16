Nagy fordulat jön az időjárásban: kedden ismét elővehetjük az esernyőket

Kedden egy kicsit még élvezhetjük a napot, mielőtt ránk szakadna az ég.
Kedden megtöri a szépen alakuló időt az esős időjárás, és szél is érkezik. Majd szerdán és csütörtökön le is hűl ehhez képest a hőmérséklet.
Kedd
A nap kezdetén hét ágra süt majd a nap, ezt viszont megtöri az ÉNy felől növekvő felhőzet, és délutántól egyre több helyen elered az eső, majd késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél is. A minimum 21 és a maximum 28 fok körüli hőmérsékletre kell számítani - írja a köpönyeg.
Szerda
Reggel párásság jellemzi a légkört, majd később ÉNy felől már csökken a felhőzet. Bár felhőátvonulások várhatók, de csak keleten fordul majd elő egy-egy zápor. Eközben megélénkül és DNy-ira fordul a szél. A hőmérsékletben 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.
Csütörtök
Igazi nyárba visszanyúló őszi nap vár minket csütörtökön. Csapadékra semmi esély, és délutánról egyre erősebben fog sütni a nap. A szél is mérséklődik majd, és 24-25 fok körüli lesz a hőmérséklet.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.