Nagy fordulat jön az időjárásban: kedden ismét elővehetjük az esernyőket

Kedden megtöri a szépen alakuló időt az esős időjárás, és szél is érkezik. Majd szerdán és csütörtökön le is hűl ehhez képest a hőmérséklet.

Mielőtt ránk szakad az ég, kicsit élvezhetjük a napot. Így alakul az időjárás. Fotó: Köpönyeg.hu

Íme az időjárás a következő 3 napban:

Kedd

A nap kezdetén hét ágra süt majd a nap, ezt viszont megtöri az ÉNy felől növekvő felhőzet, és délutántól egyre több helyen elered az eső, majd késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél is. A minimum 21 és a maximum 28 fok körüli hőmérsékletre kell számítani - írja a köpönyeg.

Szerda

Reggel párásság jellemzi a légkört, majd később ÉNy felől már csökken a felhőzet. Bár felhőátvonulások várhatók, de csak keleten fordul majd elő egy-egy zápor. Eközben megélénkül és DNy-ira fordul a szél. A hőmérsékletben 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök

Igazi nyárba visszanyúló őszi nap vár minket csütörtökön. Csapadékra semmi esély, és délutánról egyre erősebben fog sütni a nap. A szél is mérséklődik majd, és 24-25 fok körüli lesz a hőmérséklet.