RETRO RÁDIÓ

Nagy fordulat jön az időjárásban: kedden ismét elővehetjük az esernyőket

Kedden egy kicsit még élvezhetjük a napot, mielőtt ránk szakadna az ég.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 06:00
felhőzet esernyő fordulat

Kedden megtöri a szépen alakuló időt az esős időjárás, és szél is érkezik. Majd szerdán és csütörtökön le is hűl ehhez képest a hőmérséklet.

Időjárás: így alakulnak a napi hőmérsékletek kedden
Mielőtt ránk szakad az ég, kicsit élvezhetjük a napot. Így alakul az időjárás. Fotó: Köpönyeg.hu

Íme az időjárás a következő 3 napban:

Kedd

A nap kezdetén hét ágra süt majd a nap, ezt viszont megtöri az ÉNy felől növekvő felhőzet, és délutántól egyre több helyen elered az eső, majd késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél is. A minimum 21 és a maximum 28 fok körüli hőmérsékletre kell számítani - írja a köpönyeg.

Szerda

Reggel párásság jellemzi a légkört, majd később ÉNy felől már csökken a felhőzet. Bár felhőátvonulások várhatók, de csak keleten fordul majd elő egy-egy zápor. Eközben megélénkül és DNy-ira fordul a szél. A hőmérsékletben 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök

Igazi nyárba visszanyúló őszi nap vár minket csütörtökön. Csapadékra semmi esély, és délutánról egyre erősebben fog sütni a nap. A szél is mérséklődik majd, és 24-25 fok körüli lesz a hőmérséklet.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu