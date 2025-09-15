Széllel és esővel támad a hét közepe - mutatjuk, milyen időjárás várható!

Fordulatos hét elé nézünk. Enyhe őszi időjárásra számíthatunk a hét első felében.
A hét első felében változékony, de összességében enyhe őszi időjárásra számíthatunk. A naposabb hétfő és kedd után a hét közepén erősödő szél és felhőátvonulások frissítik fel a levegőt, csütörtökre pedig ismét melegebb, 25 fok körüli hőmérséklet várható – írja a Köpönyeg.
Hétfő
Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.
Kedd
A kezdeti napsütés után ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. 22 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Szerda
ÉNy felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.
Csütörtök
Változóan felhős, szeles időre van kilátás. Záporra kicsi az esély. 25 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.