Az ittas nyíracsádi férfi halálos balesetet okozott, két ember életét vesztette

Lezárult a bizonyítási eljárás, így az utolsó tárgyalási naphoz érkezett a Debreceni Járásbíróságon szeptember 25-én, csütörtökön az az ügy, amelyben egy férfit halált okozó, ittas állapotban elkövetett közúti baleset okozásával vádol az ügyészség. A halálos balesetben egy idős házaspár vesztette életét - írja a Haon.hu

Két ember vesztette életét a vámospércsi halálos balesetben

Forrás: Napló-archív

Az eset 2024 májusában történt a 48-as főúton, Haláp és Vámospércs között. A halálos balesetet okozó sofőr előző este gyermekének születését ünnepelte, ezáltal másnap alkoholos befolyásoltsággal ült volán mögé. A balesetet megelőzően előzésbe kezdett, majd sávjába visszatérve enyhén letért az útról, végül az ellenkormányzás következtében áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben haladó autóval. A szabályosan közlekedő járműben egy idős házaspár ült, akik a mentők beavatkozása ellenére a helyszínen életüket vesztették.

A csütörtöki tárgyalás a perbeszédekkel folytatódott. A baleseti helyszínre mentőhelikoptert kellett hívni, hiszen a vádlott is megsérült. A traumatológiára szállították.

Magas volt a véralkohol szintje a halálos balesetet okozó sofőrnek

Az első minta 1,06 milligramm per liter értéket mutatott. Az ügyész megjegyezte, a szakvélemény alapján 0,8-as érték felett már igazolhatóan olyan tünetegyüttesek jelentkezhetnek, amely kihat a vezetésre, enyhe befolyásoltságnak számít, és a morális fegyelem fellazulásával járhat, vagyis olyan dolgot is elkövethet az ember, amit gondos járművezetés során nem.

A balesetkor a szakértői vélemény 140 kilométeres óránkénti sebességben határozta meg a vádlott járművének sebességét, míg az idős házaspár 70-nel közlekedhetett azon az útszakaszon, ahol 90 kilométer per óra a megengedett sebesség. A sértetti oldalról esély sem volt arra, hogy elkerüljék a balesetet. Az ügyész szerint, mivel kiváló minőségű útról van szó, és a látási viszonyok is tökéletesek voltak, külső behatásra nem lehet hivatkozni.

A bíró kihirdette az ítéletet, melyben bűnösnek mondta ki a férfit ittas állapotban elkövetett halálos baleset okozásában, ezért 6 év 3 hónap börtönfokozatú szabadságvesztésre, és 5 év járművezetéstől eltiltásra ítélte.