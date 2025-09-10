"Szóltatok, megcsináltam" - újra kátyút tömött be Gyepes Ádám Óbudán

Gyepes Ádám szerint a kátyúk nemcsak az autósok futóművét rongálják, de a lakók türelmét is próbára teszik, hiszen Óbuda több utcájában már kikerülhetetlenek a kráterek. Ő maga már több krátert betömött, most egy újabb ilyen esetről készített videót.

Gyepes Ádám ezekkel az akciókkal nem csak segíteni akar, hanem a kerület vezetésének a figyelmét is fel szeretné hívni Fotó: Gyepes Ádám

Nem várok az ígéretekre, ismét lapátot ragadtam. Számtalan lakossági panasz érkezett a Pók utcai lakótelepről a balesetveszélyes kátyúk miatt. A baloldali képviselő évek óta ígérget, mégsem történik itt semmi. Közben az itt élők a saját bőrükön érzik az elhanyagoltságot

– mondta a videóban Gyepes.

Korábban a Metropol-nak arról beszélt, hogy a kerületben akár több száz balesetveszélyes kátyú is lehet, miközben az önkormányzat sem harminc napon belül, sem évek múlva nem reagál a lakossági bejelentésekre. A helyiek emiatt egyre inkább hozzá fordulnak segítségért, nem pedig a kerület vezetőihez.

Megtudtuk: többen a kommnetekben is segítséget kértek, rengeteg problémás helyszínt megneveztek a kerületiek. Viszont sokak szerint ha Gyepes megoldja a problémákat az önkormányzat helyett, akkor a baloldali vezetés röhög a markába, hogy a Fidesz megoldja helyettük.

Gyepes hangsúlyozta: szerinte az önkormányzat tétlensége nem pénzhiány miatt van.

Van rá forrás is, nem az a probléma, hogy nincs rá pénz

– mondta. A politikus szerint ez is egy jó példája annak, hogy nem szabad az ország vezetését is „ezekre az emberekre bízni”.