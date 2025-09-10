"Szóltatok, megcsináltam" - újra kátyút tömött be Gyepes Ádám Óbudán

A politikus szerint a kerület vezetése csak ígérget, ezért maga fogott hozzá a gödrök betöméséhez. Gyepes Ádám, a Fidesz óbudai képviselője lapátot ragadott, mert a Pók utcai lakótelepről számos panasz érkezett a balesetveszélyes kátyúk miatt.
Gyepes Ádám szerint a kátyúk nemcsak az autósok futóművét rongálják, de a lakók türelmét is próbára teszik, hiszen Óbuda több utcájában már kikerülhetetlenek a kráterek. Ő maga már több krátert betömött, most egy újabb ilyen esetről készített videót.
Nem várok az ígéretekre, ismét lapátot ragadtam. Számtalan lakossági panasz érkezett a Pók utcai lakótelepről a balesetveszélyes kátyúk miatt. A baloldali képviselő évek óta ígérget, mégsem történik itt semmi. Közben az itt élők a saját bőrükön érzik az elhanyagoltságot
– mondta a videóban Gyepes.
Korábban a Metropol-nak arról beszélt, hogy a kerületben akár több száz balesetveszélyes kátyú is lehet, miközben az önkormányzat sem harminc napon belül, sem évek múlva nem reagál a lakossági bejelentésekre. A helyiek emiatt egyre inkább hozzá fordulnak segítségért, nem pedig a kerület vezetőihez.
Megtudtuk: többen a kommnetekben is segítséget kértek, rengeteg problémás helyszínt megneveztek a kerületiek. Viszont sokak szerint ha Gyepes megoldja a problémákat az önkormányzat helyett, akkor a baloldali vezetés röhög a markába, hogy a Fidesz megoldja helyettük.
Van rá forrás is, nem az a probléma, hogy nincs rá pénz
– mondta. A politikus szerint ez is egy jó példája annak, hogy nem szabad az ország vezetését is „ezekre az emberekre bízni”.
