RETRO RÁDIÓ

"Szóltatok, megcsináltam" - újra kátyút tömött be Gyepes Ádám Óbudán

A politikus szerint a kerület vezetése csak ígérget, ezért maga fogott hozzá a gödrök betöméséhez. Gyepes Ádám, a Fidesz óbudai képviselője lapátot ragadott, mert a Pók utcai lakótelepről számos panasz érkezett a balesetveszélyes kátyúk miatt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 15:15
Gyepes Ádám kerület kátyúk Óbuda

Gyepes Ádám szerint a kátyúk nemcsak az autósok futóművét rongálják, de a lakók türelmét is próbára teszik, hiszen Óbuda több utcájában már kikerülhetetlenek a kráterek. Ő maga már több krátert betömött, most egy újabb ilyen esetről készített videót.

Gyepes Ádám
Gyepes Ádám ezekkel az akciókkal nem csak segíteni akar, hanem a kerület vezetésének a figyelmét is fel szeretné hívni Fotó: Gyepes Ádám

Nem várok az ígéretekre, ismét lapátot ragadtam. Számtalan lakossági panasz érkezett a Pók utcai lakótelepről a balesetveszélyes kátyúk miatt. A baloldali képviselő évek óta ígérget, mégsem történik itt semmi. Közben az itt élők a saját bőrükön érzik az elhanyagoltságot

– mondta a videóban Gyepes.

Korábban a Metropol-nak arról beszélt, hogy a kerületben akár több száz balesetveszélyes kátyú is lehet, miközben az önkormányzat sem harminc napon belül, sem évek múlva nem reagál a lakossági bejelentésekre. A helyiek emiatt egyre inkább hozzá fordulnak segítségért, nem pedig a kerület vezetőihez.

Megtudtuk: többen a kommnetekben is segítséget kértek, rengeteg problémás helyszínt megneveztek a kerületiek. Viszont sokak szerint ha Gyepes megoldja a problémákat az önkormányzat helyett, akkor a baloldali vezetés röhög a markába, hogy a Fidesz megoldja helyettük.

Gyepes hangsúlyozta: szerinte az önkormányzat tétlensége nem pénzhiány miatt van. 

Van rá forrás is, nem az a probléma, hogy nincs rá pénz

– mondta.  A politikus szerint ez is egy jó példája annak, hogy nem szabad az ország vezetését is „ezekre az emberekre bízni”.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu