RETRO RÁDIÓ

Repülő csapódott a földbe: életét vesztette a Grammy-díjas sztár

Nem tudni, összesen hányan utaztak a gépen. A Grammy-díjas zeneszerző halála után özönlenek a részvétnyilvánítások.

Megosztás
Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.09.19. 17:00
baleset Grammy díj repülő

Grammy-díjas zeneszerző vesztette életét egy repülőgép-balesetben. Brett James, aki több toplistás sztárral is együtt dolgozott, repülője egy észak-karolinai iskola közelében csapódott a földbe.

Repülő csapódott a földbe: életét vesztette a Grammy-díjas sztár
Repülő csapódott a földbe: életét vesztette a Grammy-díjas sztár Fotó: Pexels

Az 57 éves zeneszerző olyan énekesekkel dolgozott együtt, mint Carrie Underwood, a Rascal Flatts vagy maga Bon Jovi. 2007-ben nyerte el Grammy-díját Carrie Underwood Jesus, Take the Wheel című daláért.

A Grammy díjás zeneszerző saját repülőjén utazott

A gép egy Cirrus SR22T típusú kisrepülő volt, amely a sztár nevére volt bejegyezve. Nashville-bő indult, és Macon megyében csapódott a földbe csütörtök délután. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálatot indított a baleset és a haláleset körülményeinek tisztázására.

James a Nemzeti Dalszerzők Hírességek Csarnoka tagja volt, 26 toplistás dallal a háta mögött - írja a The Sun

Az Amerikai Zeneszerzők, Írók és Kiadók Társasága (ASCAP) így nyilatkozott:

Brett megbízható munkatárs volt az ország legnagyobb nevei számára, és valódi szószólója dalszerző társainak. Brett, az ASCAP-családod nagyon hiányol téged. Köszönjük az emlékezetes zenéidet.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu