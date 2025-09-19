Grammy-díjas zeneszerző vesztette életét egy repülőgép-balesetben. Brett James, aki több toplistás sztárral is együtt dolgozott, repülője egy észak-karolinai iskola közelében csapódott a földbe.

Repülő csapódott a földbe: életét vesztette a Grammy-díjas sztár Fotó: Pexels

Az 57 éves zeneszerző olyan énekesekkel dolgozott együtt, mint Carrie Underwood, a Rascal Flatts vagy maga Bon Jovi. 2007-ben nyerte el Grammy-díját Carrie Underwood Jesus, Take the Wheel című daláért.

A Grammy díjás zeneszerző saját repülőjén utazott

A gép egy Cirrus SR22T típusú kisrepülő volt, amely a sztár nevére volt bejegyezve. Nashville-bő indult, és Macon megyében csapódott a földbe csütörtök délután. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálatot indított a baleset és a haláleset körülményeinek tisztázására.

James a Nemzeti Dalszerzők Hírességek Csarnoka tagja volt, 26 toplistás dallal a háta mögött - írja a The Sun.

Az Amerikai Zeneszerzők, Írók és Kiadók Társasága (ASCAP) így nyilatkozott: