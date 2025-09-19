Repülő csapódott a földbe: életét vesztette a Grammy-díjas sztár

Nem tudni, összesen hányan utaztak a gépen. A Grammy-díjas zeneszerző halála után özönlenek a részvétnyilvánítások.
Grammy-díjas zeneszerző vesztette életét egy repülőgép-balesetben. Brett James, aki több toplistás sztárral is együtt dolgozott, repülője egy észak-karolinai iskola közelében csapódott a földbe.
Az 57 éves zeneszerző olyan énekesekkel dolgozott együtt, mint Carrie Underwood, a Rascal Flatts vagy maga Bon Jovi. 2007-ben nyerte el Grammy-díját Carrie Underwood Jesus, Take the Wheel című daláért.
A gép egy Cirrus SR22T típusú kisrepülő volt, amely a sztár nevére volt bejegyezve. Nashville-bő indult, és Macon megyében csapódott a földbe csütörtök délután. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálatot indított a baleset és a haláleset körülményeinek tisztázására.
James a Nemzeti Dalszerzők Hírességek Csarnoka tagja volt, 26 toplistás dallal a háta mögött - írja a The Sun.
Az Amerikai Zeneszerzők, Írók és Kiadók Társasága (ASCAP) így nyilatkozott:
Brett megbízható munkatárs volt az ország legnagyobb nevei számára, és valódi szószólója dalszerző társainak. Brett, az ASCAP-családod nagyon hiányol téged. Köszönjük az emlékezetes zenéidet.
