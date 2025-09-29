Október 1-ig tart Budapesten a Skandináv Filmfesztivál

A film kulturális ereklye, amely rengeteg kultúrában jelen van. Reagál a kultúrára, mi több, hat is arra. Ez az egyik legfontosabb művészeti forma, amely egyben modern szórakoztatási eszköz és remek módszer a nevelésre, ismeretterjesztésre. A film vizualitása hatalmas erő a kommunikációban, így nem csoda, ha sokan a filmeken keresztül szólítják meg a közönséget, ahogyan azt teszik a szervezők a 12. Skandináv Filmfesztiválon is Budapesten.

Az északi filmek rajongói élhetik ki magukat a fővárosi Skandináv Filmfesztiválon. Fotó: Pexels (illusztráció)

Skandináv Filmfesztivál Budapesten

Október 1-ig tartják a fővárosban az Art+Cinema-ban az északi filmek ünnepét. Immár 12. alkalommal várják a mozgókép kedvelőit a Skandináv Filmfesztiválon, ahol teljesen átadhatják magukat az érdeklődők az északi filmek különleges világának. Idén négy alkotás premier előtt vetítésével is készültek. A fesztivál filmjeit eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.



126 éve született a golyóstoll feltalálója

Bíró László József (spanyolul Ladislao José Biro), a későbbi feltaláló 1899-ben született. Az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig szinte mindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe. Ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, míg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóból. 1938-ban két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett toll-találmányaira, a gyártáshoz folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára is itt kapott szabadalmat 1943-ban.

A golyóstoll is magyar találmány. Fotó: JESHOOTS.com / Pexels

Extreme Park a BOK Sportcsarnokban

Megnyílt az Extreme Park Budapest, Európa egyik legnagyobb beltéri, családoknak szóló élményparkja. Az attrakció hatalmas fedett területen, mintegy 4000 négyzetméteren fogadja a gyerekeket, tiniket, a játékos kedvű családokat és a lelkükben fiatal felnőtteket. A BOK Sportcsarnokban található élménypark területén mászófalak, akadálypályák, légvárak, óriáscsúszdák, egyensúlyjátékok és interaktív zónák gondoskodnak a felhőtlen szórakozásról. Az Extreme Park Budapest október 5-ig várja a látogatókat.

