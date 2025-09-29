Október 1-ig tart Budapesten a Skandináv Filmfesztivál

Számtalan élményt kínál a főváros a mai napra, amelyek közül az Extreme Park az egész családnak könnyed kikapcsolódást jelenthet. Mindemellett a mozgókép rajongói is megtalálják számításaikat a Skandináv Filmfesztiválon.
A film kulturális ereklye, amely rengeteg kultúrában jelen van. Reagál a kultúrára, mi több, hat is arra. Ez az egyik legfontosabb művészeti forma, amely egyben modern szórakoztatási eszköz és remek módszer a nevelésre, ismeretterjesztésre. A film vizualitása hatalmas erő a kommunikációban, így nem csoda, ha sokan a filmeken keresztül szólítják meg a közönséget, ahogyan azt teszik a szervezők a 12. Skandináv Filmfesztiválon is Budapesten.
Október 1-ig tartják a fővárosban az Art+Cinema-ban az északi filmek ünnepét. Immár 12. alkalommal várják a mozgókép kedvelőit a Skandináv Filmfesztiválon, ahol teljesen átadhatják magukat az érdeklődők az északi filmek különleges világának. Idén négy alkotás premier előtt vetítésével is készültek. A fesztivál filmjeit eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.
Bíró László József (spanyolul Ladislao José Biro), a későbbi feltaláló 1899-ben született. Az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig szinte mindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe. Ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, míg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóból. 1938-ban két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett toll-találmányaira, a gyártáshoz folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára is itt kapott szabadalmat 1943-ban.
Megnyílt az Extreme Park Budapest, Európa egyik legnagyobb beltéri, családoknak szóló élményparkja. Az attrakció hatalmas fedett területen, mintegy 4000 négyzetméteren fogadja a gyerekeket, tiniket, a játékos kedvű családokat és a lelkükben fiatal felnőtteket. A BOK Sportcsarnokban található élménypark területén mászófalak, akadálypályák, légvárak, óriáscsúszdák, egyensúlyjátékok és interaktív zónák gondoskodnak a felhőtlen szórakozásról. Az Extreme Park Budapest október 5-ig várja a látogatókat.
Immár 1025 éve ünnepeljük szeptember 29-én Szent Mihály arkangyalt, aki az első évezred fordulóján lett az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is, a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, kalauza, bírája. Az Utolsó Ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli. A középkori Magyarországon Szent István korától nagy kultusza volt. A 18. sz. közepéig Szent Mihály napja hazánkban parancsolt ünnep volt. A néphiedelem szerint Szent Mihály napja után a fű akkor sem nőne tovább, ha harapófogóval húznák. Az őszi vetésre az előtte levő vagy utána következő két hetet tartják a legalkalmasabbnak.
16 éve, 2009 óta tartjuk szeptember 29-ét hivatalosan a Kávé Világnapjának. A '80-as években, Japánból indult kezdeményezés célja a kávékultúra megünneplése.
Október 3-ig a Spíler Biergartenben még belekóstolhatunk nemcsak az Oktoberfest-élménybe, hanem annak a legmenőbb, Spíler-féle verziójába: eredeti müncheni sörök, sós perec és ropogós kolbász kerül az asztalra, hogy garantált legyen a fesztiválhangulat. Nem kell Münchenig menni, a Budai Várban csapra verhetjük az őszt, hideg sörrel és bajor klasszikusokkal.
A koponyeg.hu szerint a hét első napján a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti légmozgás sok helyen megélénkül, néhol erősebb széllökés is kísérheti. A minimum 3 és 10 fok között alakul, a legmelegebb órákban 16 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk.
