Október 1-ig tart Budapesten a Skandináv Filmfesztivál

Számtalan élményt kínál a főváros a mai napra, amelyek közül az Extreme Park az egész családnak könnyed kikapcsolódást jelenthet. Mindemellett a mozgókép rajongói is megtalálják számításaikat a Skandináv Filmfesztiválon.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.09.29. 07:30
ez lesz ma program filmfesztivál

A film kulturális ereklye, amely rengeteg kultúrában jelen van. Reagál a kultúrára, mi több, hat is arra. Ez az egyik legfontosabb művészeti forma, amely egyben modern szórakoztatási eszköz és remek módszer a nevelésre, ismeretterjesztésre. A film vizualitása hatalmas erő a kommunikációban, így nem csoda, ha sokan a filmeken keresztül szólítják meg a közönséget, ahogyan azt teszik a szervezők a 12. Skandináv Filmfesztiválon is Budapesten.

filmfesztivál
Az északi filmek rajongói élhetik ki magukat a fővárosi Skandináv Filmfesztiválon. Fotó: Pexels (illusztráció)

Skandináv Filmfesztivál Budapesten

Október 1-ig tartják a fővárosban az Art+Cinema-ban az északi filmek ünnepét. Immár 12. alkalommal várják a mozgókép kedvelőit a Skandináv Filmfesztiválon, ahol teljesen átadhatják magukat az érdeklődők az északi filmek különleges világának. Idén négy alkotás premier előtt vetítésével is készültek. A fesztivál filmjeit eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.
 

126 éve született a golyóstoll feltalálója

Bíró László József (spanyolul Ladislao José Biro), a későbbi feltaláló 1899-ben született. Az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig szinte mindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe. Ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, míg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóból. 1938-ban két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett toll-találmányaira, a gyártáshoz folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára is itt kapott szabadalmat 1943-ban. 

A golyóstoll is magyar találmány. Fotó: JESHOOTS.com / Pexels

 

Extreme Park a BOK Sportcsarnokban

Megnyílt az Extreme Park Budapest, Európa egyik legnagyobb beltéri, családoknak szóló élményparkja. Az attrakció hatalmas fedett területen, mintegy 4000 négyzetméteren fogadja a gyerekeket, tiniket, a játékos kedvű családokat és a lelkükben fiatal felnőtteket. BOK Sportcsarnokban található élménypark területén mászófalak, akadálypályák, légvárak, óriáscsúszdák, egyensúlyjátékok és interaktív zónák gondoskodnak a felhőtlen szórakozásról. Az Extreme Park Budapest október 5-ig várja a látogatókat.
 

Szent Mihály napja a mai

Immár 1025 éve ünnepeljük szeptember 29-én Szent Mihály arkangyalt, aki az első évezred fordulóján lett az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is, a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, kalauza, bírája. Az Utolsó Ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli. A középkori Magyarországon Szent István korától nagy kultusza volt. A 18. sz. közepéig Szent Mihály napja hazánkban parancsolt ünnep volt. A néphiedelem szerint Szent Mihály napja után a fű akkor sem nőne tovább, ha harapófogóval húznák. Az őszi vetésre az előtte levő vagy utána következő két hetet tartják a legalkalmasabbnak.
 

Ma van a Kávé Világnapja is

16 éve, 2009 óta tartjuk szeptember 29-ét hivatalosan a Kávé Világnapjának. A '80-as években, Japánból indult kezdeményezés célja a kávékultúra megünneplése.
 

A kávénak is van világnapja. Éppen a mai az! Fotó: Pexels

 

Nem csak Németországban, Budapesten is ünnepelhetjük az Oktoberfestet

Október 3-igSpíler Biergartenben még belekóstolhatunk nemcsak az Oktoberfest-élménybe, hanem annak a legmenőbb, Spíler-féle verziójába: eredeti müncheni sörök, sós perec és ropogós kolbász kerül az asztalra, hogy garantált legyen a fesztiválhangulat. Nem kell Münchenig menni, a Budai Várban csapra verhetjük az őszt, hideg sörrel és bajor klasszikusokkal.
 

Három helyszínen lesz ma véradás

  • 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 14.00–18:00 óra között a Bethesda Gyermekkórházban (1144 Budapest, Bethesda utca 3.)
     

Újra élvezhetjük picit a napsütést

A koponyeg.hu szerint a hét első napján a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti légmozgás sok helyen megélénkül, néhol erősebb széllökés is kísérheti. A minimum 3 és 10 fok között alakul, a legmelegebb órákban 16 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
