Elképesztő: ez a világ legszebb faluja

600 ember költözött nemrég a világ legszebb falujába. De ahelyett, hogy örülnének ennek a ritka kitüntetésnek, az angol Bibury falu lakói aggódnak.

Bibury lett a világ legszebb faluja Fotó: Unsplash (képünk illusztráció)

A befolyásos Forbes magazin nemrégiben közzétett rangsora a világ 50 legszebb faluját sorolja fel 2025-re. Közöttük már olyan világhírű nyaralóhelyek is találhatók , mint a görögországi Oia falu Santorini szigetén vagy Manarola falu a Cinque Terrében Olaszországban.

A rangsor legtetején azonban egy dél- nagy-britanniai falu végzett , amely nemzetközileg kevésbé ismert: Bibury!

A világ tíz legszebb faluja 2025-ben (a Forbes szerint)

1. Bibury (Anglia)

2. Hallstatt (Ausztria)

3. Reine (Norvégia, Lofoten)

4. Giethoorn (Hollandia)

5. Gasadalur (Feröer-szigetek)

6. Oia (Görögország, Santorini)

7. Bourtange (Hollandia)

8. Kotor (Montenegró)

9. Shirakawago (Japán)

10. Batad (Fülöp-szigetek)

A Cotswolds lankás dombjai által szegélyezett Bibury úgy néz ki, mintha egy képeskönyvből lépett volna elő: a híres Arlington Row mézszínű 17. századi kőházaival, amelyek egykor a takácsok otthona voltak, uralja az idilli falusi tájat. A meredek tetők, a csobogó Coln folyó és az ősi fűzfák között a nyugalom és az időtlen szépség légköre bontakozik ki, elbűvölve a látogatókat és a helyieket egyaránt.

De az idilli és nyugodt falusi hangulat hamarosan véget érhet. Bibury lakói attól tartanak, hogy a rangos Forbes- díj hirtelen még nagyobb látogatói tömegeket vonzhat, és eláraszthatja a kis falut.

A díj „kétélű fegyver”

A BBC beszámolója szerint a 600 lakosú falu már most is 20 000 látogatót fogad egyes nyári napokon. A jelentés aggodalmát fejezi ki a helyi tanács elnöke, Craig Chapman kérésére is: „A világ legszebb faluja cím igazi kétélű fegyver.” A faluba érkező turisták áradatát „problémásnak” nevezi – a falu vonzerejének ára van a helyiek számára.

A falu intézkedéseket hozott a turisták tömegei ellen

A falu már most is próbálja kordában tartani a tömeget: a városközpontban megszüntették a parkolóhelyeket, és a buszok csak rövid időre állhatnak meg a be- és kiszálláshoz – írja a Daily Mail. És furcsa módon Bibury most már arra is kéri az utazókat , hogy csak kisebb járművekkel érkezzenek – mivel a keskeny utcákat és a hidat régóta reménytelenül elárasztják a gigantikus turistabuszok.