Sokkot kaptak a kutatók attól, ami előbukkant az óceánból

A közösségi médiában megosztott bejegyzés szerint tavaly egy olyan ritkán látott élőlény bukkant fel Cape Ann környékén, amelyet a nagyközönség több évtizede nem látott: egy kék bálna. Ez a faj a világ legnagyobb állata, ugyanakkor rendkívül ritka vendég az észak-atlanti vizekben.
A kék bálna felbukkanását korábban 2006-ban dokumentálták ezen a vidéken. Mostani megjelenése tehát igazi szenzációnak számít. A szakemberek hangsúlyozták:
Nincs garancia, hogy újra láthatjuk, de minden utunk egyedi és izgalmas
A látvány annyira megrázó volt a tavalyi felfedezés során, hogy a természetvédelmi szakértő könnyekig meghatódott, és a gyakornokok is alig találtak szavakat. Mint hozzátették:
El sem hinné az ember, mennyire nehéz egyetlen bálnát megtalálni ekkora óceánban.
- írja a csapat.
A felvételek gyorsan terjedni kezdtek, és az emberek hálásan reagáltak, hiszen sokan „életük legszebb pillanatának” nevezték a fotókat és videókat. A kék bálna felbukkanása emlékeztető, mennyire különleges és törékeny a természet, s hogy minden találkozás egy-egy felejthetetlen ajándék.
