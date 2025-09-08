Sokkot kaptak a kutatók attól, ami előbukkant az óceánból

A közösségi médiában megosztott bejegyzés szerint tavaly egy olyan ritkán látott élőlény bukkant fel Cape Ann környékén, amelyet a nagyközönség több évtizede nem látott: egy kék bálna. Ez a faj a világ legnagyobb állata, ugyanakkor rendkívül ritka vendég az észak-atlanti vizekben.

Elképesztő felfedezést tettek a tudósok egy ritka élőlény felbukkanása után / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Újra felbukkant a ritkán látott élőlény

A kék bálna felbukkanását korábban 2006-ban dokumentálták ezen a vidéken. Mostani megjelenése tehát igazi szenzációnak számít. A szakemberek hangsúlyozták:

Nincs garancia, hogy újra láthatjuk, de minden utunk egyedi és izgalmas

- olvasható a The Mirror cikkében.

A látvány annyira megrázó volt a tavalyi felfedezés során, hogy a természetvédelmi szakértő könnyekig meghatódott, és a gyakornokok is alig találtak szavakat. Mint hozzátették:

El sem hinné az ember, mennyire nehéz egyetlen bálnát megtalálni ekkora óceánban.

- írja a csapat.

A felvételek gyorsan terjedni kezdtek, és az emberek hálásan reagáltak, hiszen sokan „életük legszebb pillanatának” nevezték a fotókat és videókat. A kék bálna felbukkanása emlékeztető, mennyire különleges és törékeny a természet, s hogy minden találkozás egy-egy felejthetetlen ajándék.