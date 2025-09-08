RETRO RÁDIÓ

Sokkot kaptak a kutatók attól, ami előbukkant az óceánból

Elképesztő felfedezést tettek a tudósok.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.08. 07:30
felfedezés kutatás óceán

A közösségi médiában megosztott bejegyzés szerint tavaly egy olyan ritkán látott élőlény bukkant fel Cape Ann környékén, amelyet a nagyközönség több évtizede nem látott: egy kék bálna. Ez a faj a világ legnagyobb állata, ugyanakkor rendkívül ritka vendég az észak-atlanti vizekben.

alt=Elképesztő felfedezést tettek a tudósok egy ritka élőlény felbukkanása után
Elképesztő felfedezést tettek a tudósok egy ritka élőlény felbukkanása után / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Újra felbukkant a ritkán látott élőlény

A kék bálna felbukkanását korábban 2006-ban dokumentálták ezen a vidéken. Mostani megjelenése tehát igazi szenzációnak számít. A szakemberek hangsúlyozták:

Nincs garancia, hogy újra láthatjuk, de minden utunk egyedi és izgalmas

- olvasható a The Mirror cikkében.

A látvány annyira megrázó volt a tavalyi felfedezés során, hogy a természetvédelmi szakértő könnyekig meghatódott, és a gyakornokok is alig találtak szavakat. Mint hozzátették:

El sem hinné az ember, mennyire nehéz egyetlen bálnát megtalálni ekkora óceánban. 

- írja a csapat.

A felvételek gyorsan terjedni kezdtek, és az emberek hálásan reagáltak, hiszen sokan „életük legszebb pillanatának” nevezték a fotókat és videókat. A kék bálna felbukkanása emlékeztető, mennyire különleges és törékeny a természet, s hogy minden találkozás egy-egy felejthetetlen ajándék.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
