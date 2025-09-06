RETRO RÁDIÓ

Hátborzongató: elhagyatott házat fedeztek fel, szívszorító történetet rejt

Egy férfi különös felfedezést tett a hegyekben.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.06. 19:30
felfedezés rejtély ház

Egy brit férfi, Adam Mark városi felfedezőként egy elhagyatott házra bukkant a walesi hegyek között, amely szomorú történetet őriz a falai között. A felfedező, aki az interneten Adam Mark Explores néven ismert, rendszeresen kutat elfeledett, omladozó épületek után, és megosztja a közönségével ezek múltját. Legutóbbi útján egy magányosan álló házra talált a vadonban, amelyet már több mint hatvan éve nem laknak. Saját kutatásai alapján igyekezett feltárni a hely történetét, amelyről úgy véli, az „öreg Davies úr” tragikus sorsát rejti.

alt=A férfi egy elhagyatott házat fedezett fel a walesi-hegyekben, ami szomorú titkot rejtegetett
A férfi egy elhagyatott házat fedezett fel a walesi-hegyekben, ami szomorú titkot rejtegetett / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A férfi belemélyedt a házikó történetébe

A felvételein elmeséli, hogy Davies úr egykor itt élt feleségével, aki ápolónő volt, míg ő maga a háborúból hazatért veteránként gazdálkodott a földeken. Egyszerű, szerény életet éltek együtt, mígnem a feleség elhunyt. Ekkor kezdődött az idős férfi magányos, csendes élete, amelyben bár gyermekei időnként meglátogatták, semmi nem volt már a régi. Egy téli napon megbetegedett, ágyba kényszerült, és végül egyedül hunyta le örökre a szemét, abban a reményben, hogy újra találkozik szerelmével a túlvilágon - írja az Express.

Bár a történet hitelessége nem bizonyított, a házban maradt személyes tárgyak megerősítik a múlt nyomait. A falakon régi, fekete-fehér fényképek lógnak, köztük esküvői és családi képek. A szobákban még mindig ott állnak a régi bútorok, a két egymás melletti szék, a konyhaasztalon egy használatlan teáskanna, sőt még egy pár cipő is hever a padlón. Mindez olyan érzést kelt, mintha a lakók bármelyik pillanatban visszatérhetnének.

A nézők nagy része meghatódva reagált a felvételekre. Sokan szomorúnak, de gyönyörűnek nevezték a házat, mások azon elmélkedtek, milyen lenne helyreállítani és új életet lehelni belé. Akár igaz a legenda, akár nem, a ház ma is egy letűnt élet és egy nagy szerelem emlékműveként áll a walesi hegyek között.

@adammarkexplores Something in this abandoned Welsh cottage wanted us gone… fast. 🏚👻 The family who lived here believed it was cursed, and after what we captured, I’m starting to believe them too. 🎥 Full investigation now on YouTube — search Adam Mark Explores before you sleep tonight. #hauntedtiktok #haunted #hauntedhouse #fyp ♬ original sound - Adam Mark Explores

 

 

