„Eddig három felnőtt halott” – Nem voltak bekötve, tragédiába fulladt a kocsikázás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy szívszorító, de rendkívül tanulságos videót osztott meg Facebook-oldalán, amely a biztonsági öv használatának életmentő szerepére hívja fel a figyelmet.

Ezért fontos a biztonsági öv használata (fotó: Freepik)

Tévhitt, hogy a biztonsági öv használata csak a saját felelősségünk.

– hangzik el a videóban egy rendőrtől. Hangsúlyozta: ha nem kapcsoljuk be a biztonsági övet, nemcsak saját, de mások testi épségét is veszélybe sodorhatjuk.

Ezután egy megrendítő példa következik:

A fekete-fehér felvételeken baleseti helyszínelők láthatók, miközben egy mentő- vagy rendőrtiszt rémisztő szavakat mond:

Eddig három felnőtt halott, illetve van három gyermek, akikért jelenleg a mentőszolgálat küzd.

A beszélő hozzáteszi: senki sem használt biztonsági övet vagy gyermekbiztonsági rendszert, így a sérülések felmérésére sincs lehetőség, az utasok pedig az autóba szorultak.

Mindig kapcsold be a biztonsági öved!

A videó végén pedig egy nyomatékos figyelmeztetés hangzik el:

Ha nem használjuk a biztonsági övet, ütközés esetén testünk tehetetlenné válik. Ezzel nemcsak saját, hanem utastársaink életét is veszélybe sodorjuk.