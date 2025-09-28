„Eddig három felnőtt halott” – Nem voltak bekötve, tragédiába fulladt a kocsikázás

Megrázó, de annál fontosabb videót tett közzé a rendőrség. Ez történhet, ha nem használod a biztonsági övet!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy szívszorító, de rendkívül tanulságos videót osztott meg Facebook-oldalán, amely a biztonsági öv használatának életmentő szerepére hívja fel a figyelmet.
Tévhitt, hogy a biztonsági öv használata csak a saját felelősségünk.
– hangzik el a videóban egy rendőrtől. Hangsúlyozta: ha nem kapcsoljuk be a biztonsági övet, nemcsak saját, de mások testi épségét is veszélybe sodorhatjuk.
Ezután egy megrendítő példa következik:
A fekete-fehér felvételeken baleseti helyszínelők láthatók, miközben egy mentő- vagy rendőrtiszt rémisztő szavakat mond:
Eddig három felnőtt halott, illetve van három gyermek, akikért jelenleg a mentőszolgálat küzd.
A beszélő hozzáteszi: senki sem használt biztonsági övet vagy gyermekbiztonsági rendszert, így a sérülések felmérésére sincs lehetőség, az utasok pedig az autóba szorultak.
A videó végén pedig egy nyomatékos figyelmeztetés hangzik el:
Ha nem használjuk a biztonsági övet, ütközés esetén testünk tehetetlenné válik. Ezzel nemcsak saját, hanem utastársaink életét is veszélybe sodorjuk.
