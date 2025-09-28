RETRO RÁDIÓ

„Eddig három felnőtt halott” – Nem voltak bekötve, tragédiába fulladt a kocsikázás

Megrázó, de annál fontosabb videót tett közzé a rendőrség. Ez történhet, ha nem használod a biztonsági övet!

Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.09.28. 11:20
A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy szívszorító, de rendkívül tanulságos videót osztott meg Facebook-oldalán, amely a biztonsági öv használatának életmentő szerepére hívja fel a figyelmet.

Ezért fontos a biztonsági öv használata
Tévhitt, hogy a biztonsági öv használata csak a saját felelősségünk. 

– hangzik el a videóban egy rendőrtől. Hangsúlyozta: ha nem kapcsoljuk be a biztonsági övet, nemcsak saját, de mások testi épségét is veszélybe sodorhatjuk.

Ezután egy megrendítő példa következik:

A fekete-fehér felvételeken baleseti helyszínelők láthatók, miközben egy mentő- vagy rendőrtiszt rémisztő szavakat mond:

Eddig három felnőtt halott, illetve van három gyermek, akikért jelenleg a mentőszolgálat küzd.

A beszélő hozzáteszi: senki sem használt biztonsági övet vagy gyermekbiztonsági rendszert, így a sérülések felmérésére sincs lehetőség, az utasok pedig az autóba szorultak.

Mindig kapcsold be a biztonsági öved!

A videó végén pedig egy nyomatékos figyelmeztetés hangzik el:

Ha nem használjuk a biztonsági övet, ütközés esetén testünk tehetetlenné válik. Ezzel nemcsak saját, hanem utastársaink életét is veszélybe sodorjuk.

