Sofőrök figyelem: bírság jár, ha az utas nem használ biztonsági övet!

A közúti közlekedésről szóló törvény 21. paragraffusának új pontja szerint a jármű üzembentartója (vagy adott esetben használója) felelős azért, hogy minden utas az első és hátsó üléseken egyaránt becsatolja az övet. A közlekedési hatóság a bírságolásnál nem fog különbséget tenni a vezető és utas között, utanként 20 000–40 000 forint büntetésre lehet számítani attól függően, hogy hol történt a szabálysértés. Az biztos, hogy a biztonság az első!

A biztonsági övek becsatolása fontos, ezt bizonyítja a legújabb szabály is / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A biztonság az első

Azért hozták be az objektív felelősséget, mert az utasok tudatos szabályszegése nem javult az ellenőrzések ellenére sem, 2024-ben több mint 200 000 övhasználat-nélküli esetet rögzítettek csak az első üléseken. Rendőrségi tesztek is bizonyítják, hogy egy bekötetlen utas a baleset során akár súlyos sérülést okozhat másoknak is a járműben.

Lakott területen belül: 20 000 Ft

Lakott területen kívül: 30 000 Ft

Autópályán vagy autóúton: 40 000 Ft

A KRESZ újítása egyértelmű, a sofőrnek gondoskodnia kell az utasok biztonságáról, és ha bármelyik utas nem csatol, akkor a sofőr vagy üzembentartó fizet, nem a szabálytalan utas! Ez komoly változás, ami jelentősen megnöveli a közlekedési morált, és nagyobb figyelmet követel az autóban ülők részéről is. A közlekedésbiztonság mindenki felelőssége, most már a sofőrnek is közvetlenül.