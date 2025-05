Az obszcén, egyedi rendszámos fekete terepjárósnak nem számítanak a szabályok, a zebra mellé parkolt - fotó

„5 percre nem baj, ha így állok meg” - gondolja sok sofőr. Az ilyen gondolkodással az a legnagyobb gond, hogy nem vesszük figyelembe a többi közlekedő biztonságát. Ilyenkor, ha csak két percre állunk is meg valahol, nemcsak büntetés, de károk is keletkezhetnek a szabálytalan parkolásból. Arról nem is beszélve, hogy bármelyik pillanatban képen is rögzíthetik a szabálytalan parkolást, a képanyagok pedig felhasználhatóak a sofőr ellen.

A szabályalan parkolás nem csupán veszélyes lehet, de büntethető is.

Fotó: Metropol

Parkolás a zebra előtt - így biztos nem

Amivel sokszor hadilábon állnak a sofőrök, az a zebra körüli megállásra vonatkozó szabályok ismerete. Bár a KRESZ egyértelműen rendelkezik róla, gyakran úgy tűnik, mégsem világos minden autóvezetőnek. Ez látszik az alábbi képen is.

Fotó: Metropol

A kép a Márton Áron téren készült, a Törökbálinti út és az Érdi út kereszteződésének zebrájánál. A KRESZ szabályai szerint a zebra előtt és a zebra után 5 méteren belül megállni tilos. Ez a távolság elsősorban a gyalogos átkelőhelyet jelző táblától számítandó, vagy, ha az nincs, akkor magától a zebrától. Bármelyik esetet is vesszük alapul, a képen látható parkolás biztos szabálytalan. Nem csupán a szabályzat, a biztonság miatt is kockázatos így megállni, még rövid időre is. Hiszen a szemből jövő járművek nem láthatják az autó takarásából elinduló gyalogosokat.

Az autó nem mellesleg a 8E busz megállója előtt állt meg, ahogy az a útburkolati jelzésből is látszik, a forgalomtól elzárt területen. A csuklós busz ilyen helyzetekben nem tud a megállóba beállni, tehát a tömegközlekedést is akadályozza az ilyen parkolás. Így két fronton is szabálytalanságot követett el a sofőr. Bármennyire is sietős volt a dolga, ilyen szabálysértést semmilyen sürgős eset nem szavatol.

Ami biztos, az autón egyedi rendszám van, amely közel 600.000 forintba kerül. Úgy tűnik, a tulajdonosnak nem csak erre, hanem a büntetés kifizetésére is telik.