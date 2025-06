Micsoda KRESZ-tábla! Elakad a lélegzet: erre egy autós sem számít

Nem akármilyen közlekedési tábla áll az egyik eldugott, családi övezetes utcában Gödöllőn. Aki még csak most akarja megszerezni a jogsit és a sokféle KRESZ-tábla jelentését magolja, a település különleges tábláját biztosan egy csapásra meg tudná jegyezni. Ilyet még tuti nem láttál!

Vajon illeszkedik ez a KRESZ-tábla a többi közé? (Fotó: Fejér Megyei Hírlap)

KRESZ-tábla felsőfokon

Valljuk be, van néhány kőkemény KRESZ-teszt, amire ráncoljuk a homlokunkat és aggódunk, hogy pont amiatt nem megyünk át a vizsgán. Sőt még autósként is kifoghat rajtunk egy-egy közlekedési tábla, ha ritkán fordul elő a közutakon. Az a KRESZ-tábla is ritka, mint a fehér holló, amiről T. Attila június elején fotót osztott meg a Gödöllő nyilvános Facebook-csoportban, mégis mindenki könnyen rájön, mire figyelmeztet.

A cicákra!

Igen, jól olvasod. A város egyik utcájába, aki betéved, olyan táblát lát, amitől minden szív elolvad: doromboló házi kedvenceket véd a száguldó autósoktól! Ha egy jármű a Perczel Mór utcába kanyarodik be, akkor az egyedi, „Veszély! Macskák keresztirányú közlekedése” figyelmeztető táblát láthatja, ami okkal kerülhetett ki. Attila időnként megfordul az utcában, ahol szerinte szép számmal élnek szőrös kedvencek. A férfi múlt vasárnap, június 8-án volt az utcában, és jót derült a kedves figyelmeztető táblán.

Mind tudjuk, hogy nem szabályos, de a környékbeliek így hívták fel a figyelmet arra, hogy vigyázzanak a kis kedvencekre az autósok. A gödöllőiek többsége nagyon állatszerető. Összetartó közösség vagyunk. Nagy hőség volt, úgyhogy épp akkor sok macskát nem láttam arrafelé, de tudom, hogy vannak bőven

– árulta el Attila a Metropolnak, aki fotót is készített a macskatábláról.

Mutatjuk!

A KRESZ-tábla, ami a túlzott macskaforgalomra figyelmeztet (Fotó: Olvasói fotó)

A férfi a bejegyzést a képpel egy találós kérdésként tette közzé:

Gödöllő talán egyik legkülönlegesebb «KRESZ» táblája. Tipp? Vajon merre található? Ki lesz a leggyorsabb megfejtő?

– kérdezte a férfi.

A feladványt hamar kitalálták a helyiek, sőt volt, aki azt írta: nem ez az egyetlen ilyen KRESZ-tábla a környéken.

„Régen volt a Kazinczyn is. Sok szép cica lakik arra” – fogalmazott Vivien.