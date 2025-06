Így tanítja Kajla a KRESZ-t a gyerekeknek - ezt tuti megjegyzik! - VIDEÓ

Most a legkisebbek, és így a fiatal családosok szórakoztatásáé a főszerep azzal, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség kabalája, Kajla kutya is megérkezett a Városligetbe. A Városliget a Liget Budapest Projektnek köszönhetően elképesztő fejlődésen ment keresztül. A sportolni, kulturálódni és kikapcsolódni vágyók egyaránt megtalálják a számításukat. Kajlával a kicsik vehetnek részt izgalmas kalandokban. "Nyomozz Kajlával!" Szólít fel a Titokzatos kalandok a Városligetben című sétálófüzet, és híven a címéhez, a Liget rejtelmes világába enged betekintést. Az egyik legfontosabb állomás az ország legnagyobb és legmodernebb KRESZ-parkja. Ide életnagyságban látogatott el Kajla, ugyanis a szobrát elhelyezték a KRESZ-park közepén lévő játszótéren.

A KRESZ-parkba érkezett Kajla / Fotó: Gabor Zoltan

Kajlával a KRESZ-parkban

Fontos mérföldkőhöz érkezett tavaly a Városliget tájépítészeti megújítása, elkészült a Liget hagyományosan egyik legnépszerűbb családbarát célpontjának, a KRESZ-parknak és környezetének a régóta várt megújítása. A mindennapi közlekedési helyzeteket játékosan bemutató park családbarát kínálata egy hatalmas játszórésszel is bővült. A KRESZ-park a városi és országúti közlekedés kicsinyített mását nyújtja. Miniatűr vonatok, repülők, helikopter és egy irányítótorony is várja a kicsiket, de felépült egy mini városrész is, ahol interaktív környezetben gyakorolhatják a biztonságos közlekedés alapjait. Minden közlekedési szituációt, amivel a nagybetűs életben találkozni lehet, itt modellezték. Körforgalom, kereszteződések és a legkülönfélébb táblák is megtalálhatók.

Indul a KRESZ suli a legkisebbeknek / Fotó: Mohai Balázs

Fizetni se kell a tanfolyamért

Már tavaly is nagyon népszerű volt a KRESZ-parkban rendezett ingyenes KRESZ suli. A foglalkozások augusztus 30-ig minden héten a Bikeride Egyesület segítségével rendezik majd meg. Kiváló oktatók gondoskodnak arról, hogy szombatonként, két korosztályra osztott csoportokban, 10-10:45 óra között 5-7 éveseknek, 11-11:45 óra között 8-10 éveseknek tanítsák meg a közlekedés legalapvetőbb szabályait. A foglalkozásokon kiemelt hangsúlyt fektetnek a KRESZ alapismeretekre, a biztonságos, balesetmentes közlekedés alapjaira, a láthatóság, észlelhetőség kérdéseire, a kerékpárral kapcsolatos technikai és gyakorlati kezelési alapismeretekre. Biciklivel és természetesen bukósisakkal a gyakorlatban is el lehet kezdeni az tanulást. Soós Gábornak, a suli vezető oktatójának, aki egyúttal a Bikeride Sportegyesület elnöke, határozott elképzelései vannak az oktatásról:

Sajnos a bukósisak nem KRESZ szabály, de mi a foglalkozásainkon elvárjuk, sőt a hétköznapokban is javasoljuk. Ennyit a saját biztonságunk érdekében tegyünk meg! A KRESZ park lényege pont ez, hogy itt egy biztonságos, védett környezetben tudják a gyerekek próbálgatni a hétköznapi életre vonatkozó közlekedési szabályokat.

Ha minden megvan, bukósisak, kerékpár, akkor biztonsági öveket becsatolni, és útra fel! Szórakozva tanítják a kicsiket. Soós Gábor még azt is eléri, hogy neki magyarázzák el lelkesen a picik a táblákat. A hat éves Petike kérdéseire azonnal rávágja a jó válaszokat:

- Tudom! Egy gyalogos megy át és lassítani kell. - És magát a felfestést hogy hívják? Itt van a nyelvemen, de nem jut eszembe, valami állat. - Zebra!

Nem lehet elég korán elkezdeni. Hiszen, ami most még játék, azon később az életük is múlhat. Kulcsfontosságú dolog történik a Városliget szívében, ami most Kajla kutyussal még népszerűbb lesz a gyerekek körében.