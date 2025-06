Kajla kutya megérkezett a Városligetbe, és vele ingyenes szünidei programok sora - ezt ne hagyd ki!

Tíz évvel ezelőtt csak álom volt, ami most valóság. A Liget Budapest Projekt által hihetetlen megújuláson ment keresztül a Városliget. Most Kajla kutya Ligetbe érkezésével a legkisebbek számára is teljessé vált a gyerekprogramok sorozata, amit egyedülálló kalandok, titkok és rejtélyes küldetés révén tehetnek magukévá.