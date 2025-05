Világsztár a Ligetben: megnyílik a nemzetközi aukciók rekordere, Bozó Szabolcs festőművész első hazai önálló kiállítása

Fotó: LIGET BUDAPEST/Mohai Balázs

„Amikor először találkoztam Szabolcs munkáival, azonnal megérintett bennük az a sajátos kelet-európai érzékenység, amit gyerekkorom magyar meséi és animációi idéztek fel bennem. Süsü és a Kisvakond világa visszaköszönt a festményeiben, ami azonnal személyes kapcsolatot teremtett számomra. Büszke vagyok rá, hogy segíthettem nemzetközi karrierje elindításában, és külön öröm számomra, hogy most hazájában is bemutatkozhat. A NEO Kortárs Művészeti Tér tökéletes helyszín ehhez: egyszerre modern és mélyen gyökerezik a magyar kultúrában” – mondta el a művészről Carl Kostyál, Bozó Szabolcs galeristája, a Carl Kostyál – London | Stockholm | Hong Kong tulajdonosa.

A „cukiságtól” a lélek mélységéig

Bozó Szabolcs játékos, élénk színekkel operáló, nagyméretű festményei azonnal felismerhetővé teszik stílusát. Alkotói világa a klasszikus magyar animáció történetéből, annak közismert, gyermekkorunkból ismerős figuráiból merít ihletet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy Bozó nem másol, hanem emlékezetből, sajátos vízióján keresztül alakítja tovább ezeket a karaktereket, akik így új életre kelve népesítik be vásznait, izgalmas és dinamikus festészeti kompozíciókat hozva létre.

copyright_ Szabolcs Bozó. Courtesy of Carl Kostyál, London | Stockholm | Hong Kong

„Gyerekkoromban rengeteg időt töltöttem rajzolással és azzal, hogy újraalkottam a tévéből ismert figurákat – Süsüt, a Kisvakondot vagy épp Frakkot. A mai napig ezekből az emlékekből és érzésekből is táplálkozik a munkám, és ezért is jelent nekem különösen sokat, hogy most, hosszú londoni évek után először Magyarországon is bemutatkozhatok egy önálló kiállítással. A Millennium Házában, a NEO Kortárs Művészeti Térben kiállítani számomra valódi hazatérés, nemcsak földrajzilag, hanem lelkileg is. Bízom benne, hogy a látogatók nemcsak a színekben és formákban, hanem a képek mögött húzódó emlékekben is magukra ismernek majd” – mondta el a kiállítás kapcsán Bozó Szabolcs.