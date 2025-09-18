RETRO RÁDIÓ

Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló

Kemény véleményt fogalmazott meg a politikus.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 12:06
Deutsch Tamás Ruszin-Szendi Romolusz fegyvertartás Nagy János

Nagy János államtitkár és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő voltak a Harcosok órája vendégei, és szóba került Ruszin-Szendi Romulusz nagy port kavaró fegyvertartási ügye is – erről bővebben itt olvashat.

CM2023114_dr. Ruszin-Szendi Romulusz_könyv_HAON (4)
Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Hajdú-Bihari Napló

Ha valaki felszólal ellene, akkor lelövi?

- tette fel a műsorban a kérdést Nagy János.

Ruszin-Szendi Romulusznak el kell takarodnia a közéletből

Az államtitkár után, a Harcosok órájának következő vendége Deutsch Tamás volt. A Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője a bukott tábornok fegyverbotránya kapcsán kiemelte,

Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló.

Deutsch elmondta, korábban Ruszin-Szendi arról beszélt, minden, az élet kioltására alkalmas eszköz közel áll a szívéhez.

„Amikor a magyar álláspontot kellett volna képviselnie a tábornoknak, akkor Szlava Ukrajinit mondott a NATO ülésén” – jelentette ki Deutsch, aki hozzátette, a bukott tábornoknak el kell tűnnie a közéletből.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu