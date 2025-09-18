Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló

Nagy János államtitkár és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő voltak a Harcosok órája vendégei, és szóba került Ruszin-Szendi Romulusz nagy port kavaró fegyvertartási ügye is – erről bővebben itt olvashat.

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Hajdú-Bihari Napló

Ha valaki felszólal ellene, akkor lelövi?

- tette fel a műsorban a kérdést Nagy János.

Ruszin-Szendi Romulusznak el kell takarodnia a közéletből

Az államtitkár után, a Harcosok órájának következő vendége Deutsch Tamás volt. A Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője a bukott tábornok fegyverbotránya kapcsán kiemelte,

Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló.

Deutsch elmondta, korábban Ruszin-Szendi arról beszélt, minden, az élet kioltására alkalmas eszköz közel áll a szívéhez.

„Amikor a magyar álláspontot kellett volna képviselnie a tábornoknak, akkor Szlava Ukrajinit mondott a NATO ülésén” – jelentette ki Deutsch, aki hozzátette, a bukott tábornoknak el kell tűnnie a közéletből.