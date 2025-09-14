Menczer Tamás: Ilyen Brüsszel és a Tisza szerelme

Azt mondta Tarr "választás után mindent lehet" Zoltán, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem. Hallgassátok meg a mai felvételt, ha még valaki nem tudta. Ők nagyon szeretik Brüsszelt, és szeretnének ígérni nekik. De még nem tudnak ígérni, mondja Tarr, mert még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány. De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének, és mindent végre hajtanának. Tehát amit a gazdaságról és az adóról, meg az energiáról tudunk, amellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, a Bevándorlás-csomagot, LMBTQ-csomagot, Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk. Na, azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg