Most kaptuk a hírt, hamarosan leáll a hazai bank

Erre számíthatnak az ügyfelek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 11:40
rendszer fejlesztés OTP Bank leállás

Háromszor is leállásra kerül sor ebben a hónapban az OTP Banknál. A honlapjukon úgy tájékoztatták az ügyfeleket, hogy fejlesztéseket hajtanak végre a digitális rendszereiken, emiatt számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető - szúrta ki az Origo.

Nagy leállásokat jelentett be az OTP Bank / Fotó: Világgazdaság

Mikor lesznek bankszünnapok az OPT Banknál, és milyen szolgálatásokat érintenek?

 

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer, valamint
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

 

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.

 

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli deviza utalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

 

