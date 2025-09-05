Most kaptuk a hírt, hamarosan leáll a hazai bank

Erre számíthatnak az ügyfelek.
Háromszor is leállásra kerül sor ebben a hónapban az OTP Banknál. A honlapjukon úgy tájékoztatták az ügyfeleket, hogy fejlesztéseket hajtanak végre a digitális rendszereiken, emiatt számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető - szúrta ki az Origo.
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
