Most kaptuk a hírt, hamarosan leáll a hazai bank

Háromszor is leállásra kerül sor ebben a hónapban az OTP Banknál. A honlapjukon úgy tájékoztatták az ügyfeleket, hogy fejlesztéseket hajtanak végre a digitális rendszereiken, emiatt számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető - szúrta ki az Origo.

Mikor lesznek bankszünnapok az OPT Banknál, és milyen szolgálatásokat érintenek?

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer, valamint

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban: