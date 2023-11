Ezeken a szakrendeléseken már online is lehet időpontot foglalni

A kormány komoly erőfeszítéseket tesz a járóbeteg-ellátás színvonalának emelése érdekében. Korszerűsítettek például 54 járóbeteg-szakrendelőt és építettek 23 újat. Emellett létrehozták az új Járóbeteg Időpontfoglalási Rendszert (JIR) is, amit eddig csak teszteltek, de most 90 rendelőben el is indítanak. Ki kérhet ezekbe az intézményekbe online időpontot? Milyen szakrendelések látogathatók online időponttal, és hogyan működik a rendszer a kórházakban? Ennek jártunk utána.

Ezekben az intézményekben elindult az új Járóbeteg Irányítási Rendszer. Fotó: Mónus Márton / MTI

Így működik az új időpontfoglalási rendszer

A JIR az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térre (EESZT) épül. A rendelőintézetek informatikai rendszere közvetlen összeköttetésben van az EESZT-vel, az intézmény pedig telefonos ügyfélszolgálaton keresztül fogadja a betegek időpontigénylését. A betegfogadási időpontok is az EESZT rendszerben szerepelnek, amiket a beutalóval igénybe vehető ellátások esetén a beutaló orvos, beutaló nélkül igénybe vehető ellátások esetén a háziorvos vagy kezelőorvos jegyezhet elő. Később a betegek egy alkalmazáson keresztül, önállóan is tudjanak majd időpontot foglalni.

Mit kell csinálni a rendelőkben?

Az új rendszerben a szakrendelőbe érkező beteg egy érintőképernyős oszlopon a tajszáma megadásával tud bejelentkezni, majd kap egy sorszámot, amivel a rendelő előtti kijelzőn szólítják a vizsgálatra.

Milyen szakrendelésre lehet online időpontot foglalni?

A betegek mostantól országos, egységes, digitális rendszerben kapnak időpontot, első ütemben öt járóbeteg-szakrendelésre, 90 intézményben. A rendszer 2024 márciusáig fokozatosan bővül további rendelésekre – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az EgészségAblak új funkciójáról. Az új országos rendszerben lefoglalt időpontok megjelennek az EgészségAblak mobilalkalmazásban is.

Ebben a 90 intézményben indul el november elején a JIR