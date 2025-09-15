Most jött: Két autó brutálisan összeütközött az M4-esen Budapest felé

M44-es, Budapest felé vezető oldalon, két autó ütközött össze, Üllő térségében.

Két autó ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon, az M4-es autóúton / Fotó: Illusztráció: pexels.com

A főváros felé vezető oldalon, a 24-es és a 25-ös kilométer között ütközött össze a két személyautó. A helyszínre riasztott monori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszt mindkét forgalmi sávban lezárták. -írja a Katasztrófavédelem.