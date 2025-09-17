RETRO RÁDIÓ

Potenciális veszély: ez a hatalmas aszteroida most nagyon közel lesz!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.17. 18:30
Ez most tényleg nagyon közel lesz! 2025 szeptember 18-án, csütörtökön, alig 842 ezer kilométerre halad el a Föld mellett a 2025 FA22 azonosítójú, 158 méteres aszteroida! A Rózsák terén álló templomnál kétszer nagyobb objektum ugyanis 178-szor közelebb lesz hozzánk, mint a Nap!

Potenciális veszély: a 158 méteres, 2025 FA22 azonosítójú aszteroida nagyon közel halad el a Föld mellett! (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A 158 méteres aszteroida potenciális veszély a NASA szerint

A 2025 FA22 azonosítójú aszteroida a mérete és a kék bolygótól való távolsága alapján a potenciális veszély kategóriába tartozik a NASA besorolása alapján. Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala ugyanis minden olyan objektumra potenciális veszélyként tekint, amelyiknek a mérete meghaladja a 150 métert, a Földtől való távolsága pedig 7,5 millió kilométernél kevesebb. A 2025 FA22 pedig mindkét kritériumnak megfelel.

 

