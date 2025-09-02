Árpád hídi gázolás: beismerték a bűnösséget, de egy valamit követelnek

A 2023 július 1-jén történt Árpád hídi gázolás ügyében indult per előkészítő ülésén mindkét vádlott beismerte bűnösségét. Azonban a tárgyaláshoz való jogukról nem akartak lemondani, így az ügy tárgyalása novemberben folytatódik majd. A vád mindkét esetben halálos közúti baleset gondatlan okozása.

Az elsőrendű vádlott B. Dávid esetében meg fogják állapítani vezetési alkalmasságát. A másodrendű vádlott L. Márton beismerte a vádat, de azt tagadta, hogy gyorsulási versenyben vett volna részt.

A vád azonban azt állítja, hogy az elsőrendű vádlottt a baleset éjjelén nem sokkal éjfél után versenybe kezdett Mercedesével a két mögötte lévő BMW-vel. B. Dávid nagyjából 140-nel száguldozva elvesztette az irányítását az autó felett, mert kikapcsolta a menetstabilizáló rendszert majd átszakította a korlátot, és elgázolta a szabályosan közlekedő 26 éves kerékpárost, aki később belehalt sérüléseibe. A Mercedes felborult az ütközéstől, és a mögötte száguldó BMW-k egyike is nekiütközött. Ezt a BMW-t vezette L. Márton. Az ügyész elmondása szerint, ha elsőrendű vádlott bekapcsolva hagyta volna a menetstabilizálót, akkor a sofőr nem veszti el az irányítást.

Elsőrendű vádlottat mér többszörös közlekedési szabálysértésért is elmarasztalták a múltban, a baleset időpontjában 13 előéleti pontja is volt. Az ügyészség fogházbüntetést kért rá, és halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat ellene, illetve kérték, hogy végleg tiltsák el a vezetéstől.

Másodrendű vádlottra is felfüggesztett fogházbüntetést kértek, illetve pénzbüntetést, és határozott időre vezetéstől való eltiltást.