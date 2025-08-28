Tudod hová repült a MALÉV első Európán kívüli járata?

A ma már nem létező magyar állami légitársaság ma 62 éve először repült a kontinensen kívülre. Mutatjuk, mi volt a MALÉV első Európán kívüli járatának célállomása Budapestről.
1963. augusztus 28-a emlékezetes nap maradt a magyar repüléstörténetben. Ez volt az a nap ugyanis, amikor 62 évvel ezelőtt a magyar állami légitársaság, azaz a MALÉV kimerészkedett az öreg kontinensről, azaz Európán kívüli városba indított repülőjáratot.
A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerint járat hetenként egyszer indult. Budapestről Athénbe, illetve onnan tovább Kairóba minden kedden, Kairóból, illetve Athénből pedig szerdánként érkezett Budapestre. A ferihegyi repülőtérről felszálló gép egy négy légcsavaros, gázturbinás IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti – beleértve az athéni tartózkodást – 5 óra 10 perc volt.
Az edzőként nemzetközi szinten is kiemelkedő, korábbi magyar válogatott labdarúgó, Guttmann Béla 1899. január 27-én, Budapesten született, majd miután labdarúgóként véget ért a 4 válogatottsággal zárult karrierje, edzőként kezdett dolgozni 1933-ban. 1981-ben bekövetkezett halála előtt olyan ma is kimagasló klubok kispadján dirigált, mint az olasz AC Milan, az argentin Quilmes, a portugál FC Porto, valamint a Benfica. Utóbbi klubbal összefüggésben született a hírhedt Guttmann-átok. Miután Guttman Béla 1962-ben egymás után a második BEK-trófeáját is megnyerte a Benficával, extraprémiumot követelt a klubelnöktől, aki ezt megtagadta. Guttmann Béla dühbe jött és kijelentette, hogy egyes források szerint soha többé, míg más elbeszélések alapján 100 évig nem nyer európai kupát a csapat. A Benfica azóta 8 finálét is elbukott: ötször a BL/BEK-ben, háromszor pedig az UEFA/Európa Liga döntőjében maradt alul. Guttmann Béla 1981. augusztus 28-án hunyt el.
Edwin Laurentine Drake a Pennsylvania Rock Oil Companyval 1858-ban kötött szerződése értelmében Titusville mellett megszervezte a világ első olajfúrásait. A majdnem egy éven át tartó előkészületek után 1859. április 1-jén kezdődött a munka, amelynek gyümölcseként 1859. augusztus 27-ről 28-ra virradóra a 21 méter mély lyuk száján kibuggyant a fekete arany. Így lett ez a nap a kőolajbányászat születésnapja.
1942-ben látta meg a napvilágot Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színész, rendező, a Halhatatlanok Társaságának tagja. Sokak kedvenc színésze emellett Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész.
Augusztus 28. és 30. között rendezik a Mi vagyunk Csikágó! programsorozatot Külső-Erzsébetvárosban. A szomszédünnep három napon keresztül várja programokkal az érdeklődőket. Lesz mesterkurzus a közösségépítésről közös kertépítés kapcsán, de ruhacsere, gyertyafestés, közösségi reggeli, illetve helyi kötődésű művészek munkáiból válogató pop-up kiállítás is várja az érdeklődőket a környék üzleteiben. A programokon való részvétel ingyenes.
Idén is végéhez érkezett a CEU Rooftop Cinema a CEU Nádor utcai épületének tetőteraszán. A programsorozat zárásának keretében Az ötödik pecsét című klasszikust nézhetjük meg a kivilágított fővárossal a háttérben. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
A koponyeg.hu szerint ma országszerte kánikula valószínű sok napsütéssel, eső nélkül. A maximum 30–37 fok között tetőzhet a hajnali 20 fokos hőmérsékletek után, így már a reggelek sem lesznek olyan csípősek, mint az elmúlt napokban.
