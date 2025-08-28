Tudod hová repült a MALÉV első Európán kívüli járata?

1963. augusztus 28-a emlékezetes nap maradt a magyar repüléstörténetben. Ez volt az a nap ugyanis, amikor 62 évvel ezelőtt a magyar állami légitársaság, azaz a MALÉV kimerészkedett az öreg kontinensről, azaz Európán kívüli városba indított repülőjáratot.

A MALÉV első Európán kívülre repülő gépe egy IL-18-as utasszállító volt, 1963-ban (Fotó: Fortepan/MHSZ)

Ez volt a MALÉV első Európán kívüli járata

A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerint járat hetenként egyszer indult. Budapestről Athénbe, illetve onnan tovább Kairóba minden kedden, Kairóból, illetve Athénből pedig szerdánként érkezett Budapestre. A ferihegyi repülőtérről felszálló gép egy négy légcsavaros, gázturbinás IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti – beleértve az athéni tartózkodást – 5 óra 10 perc volt.

44 éve halt meg a Benficát elátkozó budapesti edző

Az edzőként nemzetközi szinten is kiemelkedő, korábbi magyar válogatott labdarúgó, Guttmann Béla 1899. január 27-én, Budapesten született, majd miután labdarúgóként véget ért a 4 válogatottsággal zárult karrierje, edzőként kezdett dolgozni 1933-ban. 1981-ben bekövetkezett halála előtt olyan ma is kimagasló klubok kispadján dirigált, mint az olasz AC Milan, az argentin Quilmes, a portugál FC Porto, valamint a Benfica. Utóbbi klubbal összefüggésben született a hírhedt Guttmann-átok. Miután Guttman Béla 1962-ben egymás után a második BEK-trófeáját is megnyerte a Benficával, extraprémiumot követelt a klubelnöktől, aki ezt megtagadta. Guttmann Béla dühbe jött és kijelentette, hogy egyes források szerint soha többé, míg más elbeszélések alapján 100 évig nem nyer európai kupát a csapat. A Benfica azóta 8 finálét is elbukott: ötször a BL/BEK-ben, háromszor pedig az UEFA/Európa Liga döntőjében maradt alul. Guttmann Béla 1981. augusztus 28-án hunyt el.

A lisszaboni klub, a Benfica azóta sem vitt haza egyetlen nemzetközi trófeát sem, hogy Guttmann Béla elátkozta a klubot (Fotó: Francisco Medeiros / Pexels)

167 éves a kőolajtermelés

Edwin Laurentine Drake a Pennsylvania Rock Oil Companyval 1858-ban kötött szerződése értelmében Titusville mellett megszervezte a világ első olajfúrásait. A majdnem egy éven át tartó előkészületek után 1859. április 1-jén kezdődött a munka, amelynek gyümölcseként 1859. augusztus 27-ről 28-ra virradóra a 21 méter mély lyuk száján kibuggyant a fekete arany. Így lett ez a nap a kőolajbányászat születésnapja.