Halálos trend fenyegeti a gyerekeket: 13 éves fiú halt meg miután követte az instant tésztás trendet

Ismét látszik mennyire veszélyesek tudnak lenni a trendek.
Tragédiával végződött egy ártatlannak tűnő közösségi trend követése amikor egy ismeretlen kairói tinédzser röviddel azután hunyt el, hogy nyersen evett meg egy adag instant tésztát.
A fiú az étkezés után mindössze fél órával erős gyomorfájdalmakra panaszkodott, izzadni kezdett, majd hányt. A családja azonnal orvosi segítséget hívott, de már nem tudtak rajta segíteni.
A haláleset kapcsán a rendőrség kihallgatta azt a bolti eladót is, aki a terméket árusította, mivel felmerült a gyanú, hogy a tészta szennyezett lehetett. A boncolás és laborvizsgálatok azonban kizárták az ételmérgezés lehetőségét, a termék nem volt romlott vagy fertőzött.
A szakértők szerint a fiú halálát akut emésztőrendszeri komplikációk okozhatták, valószínűleg bélelzáródás vagy súlyos kiszáradás, amelyet a nagy mennyiségű főzetlen tészta elfogyasztása váltott ki. Bár sokan nem tudják, a nyers instant tészta nem veszélytelen, különösen, ha túl sokat fogyasztanak belőle rövid idő alatt.
A tragédia hátterében egy új közösségi média trend állhat, amelyben fiatalok "Eat Ramen Raw" néven nyersen fogyasztanak instant tésztát, azt állítva, hogy így is finom, sőt menő. Ezek a videók több milliós nézettséget értek el, és különösen a fiatalabb generációk körében váltak népszerűvé.
Az élelmiszergyártók ugyanakkor mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy az instant tésztát csak a csomagoláson feltüntetett módon, főzve szabad fogyasztani.
A mostani eset rávilágít arra, mennyire veszélyes lehet a figyelmetlenség és az online trendek vak követése - írja a The Sun.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.