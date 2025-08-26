Halálos trend fenyegeti a gyerekeket: 13 éves fiú halt meg miután követte az instant tésztás trendet

Tragédiával végződött egy ártatlannak tűnő közösségi trend követése amikor egy ismeretlen kairói tinédzser röviddel azután hunyt el, hogy nyersen evett meg egy adag instant tésztát.

13 éves fiú halt meg instant tésztától (fotó: Pexels)

A fiú az étkezés után mindössze fél órával erős gyomorfájdalmakra panaszkodott, izzadni kezdett, majd hányt. A családja azonnal orvosi segítséget hívott, de már nem tudtak rajta segíteni.

A haláleset kapcsán a rendőrség kihallgatta azt a bolti eladót is, aki a terméket árusította, mivel felmerült a gyanú, hogy a tészta szennyezett lehetett. A boncolás és laborvizsgálatok azonban kizárták az ételmérgezés lehetőségét, a termék nem volt romlott vagy fertőzött.

A szakértők szerint a fiú halálát akut emésztőrendszeri komplikációk okozhatták, valószínűleg bélelzáródás vagy súlyos kiszáradás, amelyet a nagy mennyiségű főzetlen tészta elfogyasztása váltott ki. Bár sokan nem tudják, a nyers instant tészta nem veszélytelen, különösen, ha túl sokat fogyasztanak belőle rövid idő alatt.

A tragédia hátterében egy új közösségi média trend állhat, amelyben fiatalok "Eat Ramen Raw" néven nyersen fogyasztanak instant tésztát, azt állítva, hogy így is finom, sőt menő. Ezek a videók több milliós nézettséget értek el, és különösen a fiatalabb generációk körében váltak népszerűvé.

Az élelmiszergyártók ugyanakkor mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy az instant tésztát csak a csomagoláson feltüntetett módon, főzve szabad fogyasztani.

A mostani eset rávilágít arra, mennyire veszélyes lehet a figyelmetlenség és az online trendek vak követése - írja a The Sun.