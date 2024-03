Ramen leves, ahogy a zöldséges háziasszony szereti

Bíróné Cilus, Dél-Buda legkedvesebb zöldségese, férjével együtt külön figyelmet fordít arra, hogy, lehetőleg semmilyen áru ne vesszen kárba. A budatétényi Jókai utcai boltjukban mindig van egy szépen rendezett pultsor a még felhasználható zöldség- és gyümölcsökből, amelyekhez jóval a piaci ár alatt juthatnak hozzá a háziasszonyok. Ebből főz ő is.

Ramen leves a maradék zöldségekből Fotó: Olvasói fotó

Bíróné Cilus nemcsak a vásárlóit ösztönzi a kedvezményes árukkal, hogy ne hagyják kárba veszni, de jó példát mutatva maga is hozzájárul a pazarlás elkerüléséhez: újabb és újabb egészséges receptekkel látja el a vásárlókat családias hangulatú üzletében.

Bíróné Cili és az ő ramen levese Fotó: Olvasói fotó

„Semmilyen élelmiszert nem szeretek kidobni, ami nem fogy el, azt odaajándékozzuk nagycsaládosoknak vagy a környékbeli szociális intézményeknek. Ezenkívül én is mindig viszek haza az aznap megmaradt gyorsan feldolgozandó áruból, és mire Zsolti, a férjem hazajön a kiszállításokból, készítek belőle valami finomat vacsorára” – mesélte Cilus, aki épp a kedvenc ramen levese receptjét mondta el a vásárlóknak, amit most mi is megosztunk.

Cilus bepakol a friss áruból, Zsolti viszi házhoz – A maradékból otthonra készül leves Fotó: Olvasói fotó

Hozzávalók

1 piros kaliforniai paprika

1 sárga kaliforniai paprika

1 zöld kaliforniai paprika

1 sárgarépa lereszelve

2 gomba szeletelve

Kevés olívaolaj

Szója szósz ízlés szerint

1 erőleveskocka

4 db S méretű tojás

0,5 kg csirkemellfilé

1 marék mungóbabcsíra vagy amilyen van otthon

Negyed tasak rizstészta

Elkészítés

A paprikákat karikákra vágom, a zöldségeket megpirítom az olívaolajon, szója- szósz bele ízlés szerint, és félreteszem. Az erőleves kockából erőlevest készítek. A tojásokat megfőzöm. A rizstésztát is megfőzöm. Miután lepirítottam a zöldségeket szójaszósszal. Lepirítom a csirkemellet is, szintén szójaszósszal. A végén mindenből rakok a tányérra háromszögben, és rámerek erőlevest. Jó étvágyat hozzá!