Vérlázító: eljátszotta a saját halálát a háromgyermekes családapa, hogy a szeretőjével lehessen

Mindenkit átvert egy wisconsini, háromgyermekes családapa, akiről azt hitték, kajakozás közben megfulladt, ám kiderült, valójában csak elszökött, hogy a szeretőjével éljen. Most 89 nap börtönbüntetésre ítélték, ami pontosan annyi idő, mint amennyi ideig a hatóságok keresték őt.

Eljátszotta a halálát, családját is megtévesztette a férfi / Fotó: unsplash.com (illusztráció)

A 45 éves Ryan Borgwardtot 89 nap megyei börtönbüntetésre ítélték kedden a Green Lake megyei bíróságon, miután beismerte, hogy megtévesztette a hatóságokat azzal, hogy eljátszotta a halálát. Mark Slate bíró kijelentette, az ítéletet az alapozta meg, mennyi ideig sikerült bolonddá tennie a férfinak a rendőröket, akik azon fáradoztak, hogy megtalálják őt.

Ryan Borgwardt a bíróságon azt állította, már megbánta a tették és azt, hogy megtévesztette a családját és a barátait. A férfinak továbbá 30 ezer dollárt (10 millió forint) kell fizetnie a Green Lake megyei seriffhivatalnak és a wisconsini Természti Erőforrások Minisztériumának, amiért erőforrásokat pazaroltak a halálának kivizsgálására.

A Wisconsin man allegedly took out a $375K life insurance policy and faked his own drowning so he could abandon his family and flee to eastern Europe. pic.twitter.com/qqO6jZTnSu — Daily Loud (@DailyLoud) November 13, 2024

A családapa eltűnését 2024. augusztus 12-én jelentették, miután a férfi a Green tavon kajakozott. Később megtalálták a mentőmellényét és a felborult kajakot is, amelyekről a hatóságok úgy vélték, a családapához tartoznak. A nyomozók ekkor azt feltételezték, hogy a férfi megfulladt. Ezután nyolc hétig keresték Borgwardtot, majd az 54. napon a hatóságok észrevették, hogy a férfi az interneten csevegést folytat egy üzbég nővel. Ekkor derült ki, hogy csak megjátszotta a halálát azért, hogy azzal a nővel lehessen.

Rendszeresen kommunikált a nővel, kinyilvánítva a szerelmét és a vágyát, hogy új életet kezdjen vele

- idézte a Post a hatóságokat.

A férfi emellett új bankszámlát nyitott, külföldi bankokba való átutalásról érdeklődött és 375 ezer dolláros (128 millió forint) életbiztosítást kötött az eltűnése előtti hónapokban. Elektromos biciklivel Madisonig ment, majd busszal Detroitba, és átkelt Kanadába, hogy felszálljon egy repülőgépre Torontóban. A hatóságok végül ráleltek a férfira és meggyőzték, hogy térjen vissza az Egyesült Államokba.