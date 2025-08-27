Meztelenkedés és rendőrök elleni bűncselekmény: tagadja a vádakat a népszerű rapper

A népszerű zenész, Lil Nas X nem vallotta magát bűnösnek, miután állítólag Los Angeles utcáin rendőrökre támadt.

Lil Nas X meztelenül mászkált Los Angeles utcáin Fotó: NurPhoto via AFP

Az „Old Town Road” című slágeréről ismert énekest 2025. augusztus 21-én kórházba szállították, majd letartóztatták, miután majdnem meztelenül találták LA utcáin, és később rendőri intézkedés közben állítólag ellenállt a letartóztatásnak. A 26 éves előadót, akinek valódi neve Montero Lamar Hill, csütörtök hajnalban látták először, ahogy fehér alsóneműben és cowboy csizmában sétál a kaliforniai város utcáin. A TMZ által közzétett, megerősítetlen videók szerint teljesen meztelenül volt, és a rendőrséget gyorsan értesítették az esetről. Az események azonban látszólag elfajultak, amikor a Grammy-díjas művész állítólag nekiment azoknak a rendőröknek, akik megpróbálták őt letartóztatni - olvasható a Lad Bible cikkében.

Később három rendőrt megütésével elkövetett súlyos testi sértés és egy rendőri intézkedés elleni ellenállás vádponttal vádolták meg.

Ha bűnösnek találják, akár öt év börtönbüntetést is kaphat.

Úgy tudni, hogy először kórházba szállították a túladagolástól való félelem miatt, bár apja később azt nyilatkozta, hogy fia nem állt kábítószer hatása alatt, és „megbánta” viselkedését, amelyhez az is hozzátartozott, hogy egy közlekedési kúp tetején sétált és Kanye West „Monster” című számát rappelte.

Los Angeles Megyei Ügyészsége, Nathan Hochman elmondta, hogy három rendőr megsérült az incidens során, miközben a rappert próbálták előállítani.