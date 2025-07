Egymást bátorították: furcsa módon támadtak rá két fiatal lányra Dunakeszin

Balhét keresve köröztek autójukkal a fiatalok Dunakeszin, végül két 15 éves lányba kötöttek bele és támadtak rájuk. Minden jel arra mutat, hogy fiatal lányokra vadásztak és jó előre felkészültek, hogy majd megtámadják és megdobálják őket tojással. Az egyik áldozat édesanyja, Edit mesélte el lapunknak a történteket.

Fiatal lányokat dobáltak meg tojással az utcán Fotó: olvasói

Két fiatal lányt támadtak meg az utcán

Tegnap este a 15 éves lányom és a barátnője a Katona dombra készülődtek, amikor kifigyelték őket

– kezdte lapunknak az édesanya. - Melléjük hajtott egy autó, két fiatal fiú ült benne, olyan huszonévesek. Először csak nézték a lányokat. Ezután a lányok megkérdezték, hogy mit akarnak tőlük, mire az egyik fiú elkezdte biztatni a másikat, hogy: „Dobd meg, dobd meg!”. Abban a pillanatban már repült is a tojás…

A fiatal lányok megijedtek, odébb mentek. Azt gondolták, ha egy társasház lépcsőjére ülnek le, akkor biztonságban lesznek, de tévedtek.

- Próbáltak arrébb menni az úttesttől, leültek az egyik lépcsőház lépcsőjére, mert még vártak két barátjukra

– meséli az anyuka.

A kocsit is eltalálták a dobálózásban Fotó: olvasói

- Ekkor kiderült, hogy a fiúk bementek a társasházba és az egyik ablakból is megcélozták őket a tojásokkal. A lányoknak itt lett elegük, figyelmeztették őket, hogy ha nem fejezik be, rendőrt hívnak rájuk. Emiatt a dobálózók leszaladtak a lakásból, visszaugrottak a kocsiba és elhajtottak.

Azonban a két unatkozó fiúnak ez sem volt elég…

- Utána, amikor elhajtottak a városba, még más srácokat is leszólítottak - konkrétan a lányom barátait - ,hogy nincs-e kedvük csatlakozni a dobáláshoz. A férjem gyorsan odament, de csak az elhajtó autót látta már. A lányomat a karján és a lábán találták el, illetve véletlenül egy autót is, de az csak félrement, a lányok voltak a célpont. Később az arra járó rendőröknek szóltak, hogy mi történt, akik megígérték, hogy körülnéznek a környéken. Ahogy láttuk, oda is mentek. Mondták, hogy feljelentést is tehetünk testi sértésért, ha szeretnénk – zárta. Ezt egyelőre még nem tették meg, gondolkodnak rajta.