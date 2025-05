Pórul járt a támadó, aki egy 13 éves lányt nézett ki áldozatának

Vérfagyasztó esemény történt egy 13 éves amerikai lánnyal, aki épp hazafelé tartott az iskolából, amikor egy ismeretlen férfi megtámadta. A tanuló Kaliforniában található otthona felé tartott, nem is sejtette, hogy egy elvetemült célpontnak nézte ki. A férfi két parkoló autó között bújt el, majd amikor a lány elég közel került hozzá, a tanulóra vetette magát. A küzdelem azonban megdöbbentő fordulatot vett.

A támadó a bokrok közül vetette rá magát a fiatal lányra Fotó: Shutterstock

Az ismeretlen elkövető hirtelen előugrott, és arcon ütötte a fiatal lányt. A tanuló azonban nem esett pánikba, hanem bevetette a több éves jiu-jitsu tapasztalatát. A lány megütötte a támadóját, lefogta a férfi fejét és többször térddel megrúgta. A fiatal harcművész valószínűleg eltörte a férfi bokáját is. A hatóságok eddig nem kerítették kézre az elkövetőt. A tanuló jiu-jitsu oktatója sajnálja, hogy megtámadták az egyik diákját, felismeri, hogy milyen ijesztő lehetett a helyzet egy fiatal lány számára. Az oktató azonban nagyon büszke a 13 évesre, amiért hasznosította az órán tanultakat. A harcművészeti, vagy a önvédelmi tanfolyamok a gyermekek számára is hasznosak lehet, néha életet is menthetnek - írja a People.