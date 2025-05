Túlérzékenységről van szó, vagy a „készülékben” van a hiba? (Fotó: Getty Images – Képünk illusztráció)

A lány túlérzékeny vagy valóban van valami a háttérben?

A program fejlesztője, az OpenAI vállalat időnként kiadja a meglévő modellek finomhangolt, újratanított változatait. Amint az emberek interakcióba lépnek a chatbottal, az OpenAI adatokat gyűjt azokról a válaszokról, amikre pozitív reakciók érkeznek. Reni pont egy olyan időszakban került nagyon közel a ChatGPT-hez, amikor az OpenAI úgy ítélte meg, hogy a frissített GPT-4o modell legyen kedvesebb, pozitívabb hangnemben kommunikáló, mert az emberek ezt igénylik. Az új modell lett Reni lelki jó barátja. A lánynak jól jött a kedvesség, viszont az emberek többsége kiakadt. A közelmúltban ugyanis a ChatGPT tanulási folyamata félrement, a chatbot mindenre túlzó, aránytalan lelkesedéssel válaszolt. Sokak szerint idegesítően jókedvűvé vált. Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman elismerte a hibát, és visszaállította a korábbi modellt az ingyenes és a fizetős változatban is. Reni valószínűleg így szerezte keserű tapasztalatát. Korábban a Ripost is írt arról, hogy mennyire veszélyes lehet a ChatGPT-vel kialakított túlzottan szoros kapcsolat, ami akár függőségbe is átcsaphat. A függők, mint Reni, a ChatGPT legkisebb fejlesztését, változását is komoly stresszként élhetik meg. Az áldás egyszerre átok is. Egy organikusan fejlődő, folyamatosan tanuló, kölcsönhatásra képes „dologról” van szó, amihez könnyű érzelmileg is kapcsolódni. Azt azonban nem tudja viszonozni (még?).